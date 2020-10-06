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    gübre çuvallarına gizlenmiş 228 kilo kokain, İstanbul Ambarlı Limanı

    Kolombiya'dan gelen gemiden gübre çuvallarına gizlenmiş 228 kilo kokain çıktı

    © İHA /
    Türkiye
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    İstanbul’daki Ambarlı Limanı’nda, Güney Amerika’dan gelen gübre yüklü gemiden 228 kilonun üzerinde kokainin ele geçirildi.

    Londra’da ‘Happy Monday’ adlı uyuşturucu şebekesinde de faaliyet gösteren İngiliz uyruklu Antony M. ile birlikte 15 uyuşturucu kaçakçısı yakalanarak gözaltına alındı.

    Alınan bilgilere göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül’de Ambarlı Limanı’na gübre yüklü bir konteynerin özel boşluklarına dağıtılmış halde kokain maddesinin olduğu istihbaratını aldı.

    Güney Amerika’dan yola çıktı

    Deniz yoluyla uyuşturucu sevkiyatı istihbaratı üzerine harekete geçen polis, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı çalışma başlattı. Emniyet ekipleri, Güney Amerika ülkesi Kolombiya’dan 1 ay önce yola çıkan adı açıklanmayan gemiye 30 Eylül’de Ambarlı Limanı’nda operasyon düzenledi. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda gemide detektör köpeklerle arama yapıldı. Aramalarda 6 konteynırda yaklaşık 119 ton gelen 3 bin 500 çuval fosfat gübre çuvalları tespit edildi.

    Detektör köpeklerin tepki vermesi üzerine aramalarını söz konusu konteynerlerde yoğunlaştıran polis güçleri, Ambarlı Limanı Ana Terminali’ndeki gemiden indirilen konteynerleri didik didik aradı. Tarayıcı veya servis köpekleri ile tespit edilme ihtimalini azaltmak için gübrelerin arasında serpildiği belirlenen uyuşturucu karmalı gübre çuvallarını limana indiren emniyet ekipleri, yaklaşık 119 ton gübre yüklü konteynerler çuvallarını numune almak için İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı’na götürdü.

    Alınan numunelerin, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nda yapılan ilk incelemelerinde yasal yükün arasında gizlenmiş kokain olduğu anlaşıldı. Laboratuvarda çok kısa sürede incelenen gübre içindeki maddelerin, 228 kilo 438 gram gelen saf kokain olduğu belirtilirken, operasyonda biri ‘doktor’ lakaplı organizatörlerden İngiliz uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Antony M., şebekenin Türkiye ayağını yürüten Ş.Z. ve M.D.’nin de aralarında olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
    © İHA /
    Alınan numunelerin, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nda yapılan ilk incelemelerinde yasal yükün arasında gizlenmiş kokain olduğu anlaşıldı. Laboratuvarda çok kısa sürede incelenen gübre içindeki maddelerin, 228 kilo 438 gram gelen saf kokain olduğu belirtilirken, operasyonda biri ‘doktor’ lakaplı organizatörlerden İngiliz uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Antony M., şebekenin Türkiye ayağını yürüten Ş.Z. ve M.D.’nin de aralarında olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

    ‘Doktor’ lakaplı İngiliz çete üyesi de yakalandı

    Yüklü miktarda uyuşturucuyu deniz yoluyla Türkiye’ye sokan çetenin, Londra merkezli Happy Monday adlı uyuşturucu şebekesine mensup İngiliz üyesi Antony M.’nin, uluslararası uyuşturucu piyasasında ‘doktor’ lakabıyla anıldığı ve bu tür uyuşturucu sevkiyatında gübrelerin arasına serpilen kokainleri ayrıştırma işleminde görevlendirildiği öğrenildi. İngiliz vatandaşı Antony M.’nin, ülkesinde de Londra merkezli bir uyuşturucu çetesinin önemli ortaklarından olduğu kaydedildi. Türkiye’ye getirilen uyuşturucu maddesinin, iç piyasaya sürülmek için sokulduğu öğrenildi.

    Kokain paketi
    © AP Photo / Arnulfo Franco
    Türkiye'ye gönderilecek 5 ton kokain ele geçirildi
    Uyuşturucu trafiğinin Türkiye ayağını yöneten 2 isim de yakalandı

    Laboratuvarda kısa sürede ayrıştırılarak ortaya çıkarılan 228 kilo 438 gram uyuşturucu maddelere el konulurken, şebekenin İngiliz üyesi Antony M., kaçakçıların Türkiye ayağını yöneten şebeke lideri Ş.Z. ve M.D’nin de aralarında olduğu A.O., A.Y., C.A.G., İ.G., V.G., A.M., V.G., B.D., R.N.Ç., Ş.D., N.A., ve

    Ö.B.P adlı toplam 15 şüpheli, sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Polis, uyuşturucu şebekesiyle bağlantılı başka kişilerin olup olmadığını araştırırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan İngiliz uyruklu Antony M. ile çete üyeleri Ş.Z. ve M.D. de dahil 9 kişinin tutuklandığı, altı şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.

    Etiketler:
    Kolombiya, Güney Amerika, Gübre, Kokain, İstanbul
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