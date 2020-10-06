Erdoğan'dan Macron'a tepki: Sen kimsin ki 'İslam'ın yapılandırılması' diye bir ifadeyi ağzına alıyorsun?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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Maalesef toplumun belli bir kesimi Diyanet İşleri Başkanlığımızın görev alanının sadece cami ile sınırlı olduğunu düşünüyor.
- Diyanet camiamız sadece camilerde değil insani yardım, eğitim faaliyetlerinde, yabancı sapkınlarla mücadelede büyük faaliyet gösteriyor. Diyanet personelimiz virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede fedakarca görev yaptı.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda konuşuyor https://t.co/IfiuN102Ez— AA Canlı (@AACanli) October 6, 2020
- Ayasofya kararıyla Türkiye, bağımsızlığı üzerindeki bir gölgeyi kaldırmış, iradesine vurulan bir prangadan daha kurtulmuştur.
- Bugün birçok Batı ülkesinde, ırkçılık ve İslam düşmanlığı bizzat devlet tarafından himaye edilmektedir. Irkçılık ve İslam düşmanlığıyla yüzleşmek yerine hedef saptıranlar, en büyük kötülüğü kendi toplumlarına yapmaktadır.
'Macron'dan sömürge valisi gibi davranmak yerine, sorumlu bir devlet adamı gibi hareket etmesini bekliyoruz'
- Müslümanlara saldırmak Avrupalı siyasetçilerin başarısızlıklarını perdelemek için kullandıkları en önemli araçlardan biri haline gelmiştir.
- Macron'un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı 'İslam krizde' açıklaması, saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur.
- Kendisinden artık sömürge valisi gibi davranmak yerine, sorumlu bir devlet adamı gibi hareket etmesini bekliyoruz. Fransız Devlet Başkanı olarak 'İslam'ın yapılandırılması'ndan bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir.
- Bizim ağzımızdan bugüne kadar Hristiyanlığın yapılandırılması, Museviliğin yapılandırılması diye bir şey duydunuz mu? Sen kimsin ki 'İslam'ın yapılandırılması' diye bir ifadeyi ağzına alıyorsun?
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