Erdoğan'dan Macron'a tepki: Sen kimsin ki 'İslam'ın yapılandırılması' diye bir ifadeyi ağzına alıyorsun?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' açıklamasının provokasyon olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sömürge valisi gibi davranmak yerine, sorumlu bir devlet adamı gibi hareket etmesini bekliyoruz" dedi. Erdoğan, Macron'a "Sen kimsin ki 'İslam'ın yapılandırılması' diye bir ifadeyi ağzına alıyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi.