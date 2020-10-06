AK Partili Turan: Erdoğan karşıtlığı her şeyi meşru görmelerine neden olmamalı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Erdoğan karşıtlığı her şeyi meşru görmelerine neden olmamalı" görüşünü dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6-8 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen Kobani eylemlerine dair yürütülen soruşturmayla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Konuya ilişkin olarak yazılı bir açıklama yapan Turan, "Türkiye'yi terör olaylarıyla teslim alacaklarını zannederek, milletin güvenliğini ve huzurunu tehdit ederek korku iklimi oluşturmaya çalıştılar" dedi.

"6-8 Ekim olaylarının başlamasına neden olanlar, demokratik siyaseti mi yoksa Kandil menşeli ihaneti mi tercih ettiklerini gösterdi. HDP'nin sürecin başlamasına neden olan çağrısı son derece açık. Özür dilemek, hesap vermek, 'Yanlış yaptık' demek yerine ihaneti örtmeye çalışıyorlar. Yakıp yıkanları, azmettirenleri ve sokaklarda terör estirenleri unutmadık" ifadesini kullanan Turan, "6-8 Ekim olayları bu millete, bu topraklara ihanetin resmidir. Bu ihanetin hesabını milletimiz de yargı da soruyor" diye yazdı.

Turan, "Erdoğan karşıtlığı her şeyi meşru görmelerine neden olmamalı" görüşünü de sözlerine ekledi.