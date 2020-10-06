Göbeklitepe'ye balon turu izni çıktı

Şanlıurfa’da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmasıyla birlikte bütün dünyanın dikkatini üzerine çekti. Kente gelen ziyaretçilerin konaklama gün sayısını ve turistik ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Şanlıurfa Turizm Geliştirme A.Ş. çalışma başlattı. Bu kapsamda Göbeklitepe SİT alanı dışında, yere bağlı olarak sıcak hava balonuyla deneme ve test uçuşları gerçekleştirildi.

Test uçuşlarının ardından, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Eylül ayında gerçekleştirilen balon test uçuşlarının ardından bölgede ticari uçuşların yapılabileceğine karar verdi.

SHGM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda ''Göbeklitepe'de Eylül ayında gerçekleştirilen balon test uçuşlarının ardından Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan risk analizi neticesinde bölgede ticari uçuşların yapılabileceğine karar verilmiştir'' denildi.

Göbeklitepe'de Eylül ayında gerçekleştirilen balon test uçuşlarının ardından Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan risk analizi neticesinde bölgede ticari uçuşların yapılabileceğine karar verilmiştir. pic.twitter.com/NBlGXVagxl — Sivil Havacılık GM (@SHGM) October 6, 2020

​Uçuşların Ezel Havacılık tarafından gerçekleştirileceği öğrenildi. İnternet sitesine göre 1990 yılında kurulan Ezel Havacılık Turizm Ltd.Şti. Nevşehir ili ve Kapadokya Bölgesi'nde balon turizmi yapan ilk şirket.