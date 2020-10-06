YSK, baro seçimlerin ertelenmesinin iptali için yapılan başvuruyu reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), baro seçimlerinin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla ertelenmesine yönelik 24 baronun yaptığı başvuruların reddine karar verdi.

T24'ün haberine göre YSK, İçişleri Bakanlığı genelgesinin 1 Aralık'a kadar etkinliklerin yasaklanacağına yönelik genelgesinin ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla baro seçimlerinin ertelenmesine karşı yapılan başvuru hakkındaki incelemesini tamamladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), baroların genel kurulunun 1 Aralık'a kadar ertelenmesi ilişkin ilçe seçim kurullarının aldığı kararın “tam kanunsuzluk" gerekçesiyle iptalini isteyen 24 baronun talebini reddetti. Karar, 2'ye karşı 9 oyla alındı. — Alican Uludağ (@alicanuludag) October 6, 2020

Kurul, baroların başvurusunu, "tam kanunsuzluk bulunmadığı" gerekçesiyle oy çokluğuyla (2’ye karşı 9 oy) reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından, baro seçimlerinin il/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'nın karar alması durumunda yapılamayacağına, siyasi partilerin kongrelerinin gerçekleştirilmesinde ise sakınca bulunmadığına karar vermişti.