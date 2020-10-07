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    Sayıştay denetim raporu: Diyanet de dahil 9 kamu idaresi toplam 42.7 milyar lira ödenek üstü harcama yapmış

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010071042981849-sayistay-denetim-raporu-diyanet-de-dahil-9-kamu-idaresi-toplam-427-milyar-lira-odenek-ustu-harcama/

    Sayıştay’ın genel raporlarına göre, aralarında Diyanet’in de bulunduğu 9 kamu idaresi toplam 42.7 milyar lira ödenek üstü harcama yaptı. 53.4 milyar liralık yedek ödeneğin de 53.3 milyar lirası kullanıldı.

    Sayıştay’ın 2019 Yılı Genel Uygunluk Bildirimi yayınlandı. 

    Rapora göre en çok Karayolları yedek ödenek kullandı; en fazla ödenek üstü gider MEB'de yaşandı. İkinci sırada ise Emniyet geliyor.

    Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, raporda yer alan değerlendirmeler şöyle:

    En çok karayolları yedek ödenek kullandı

    -Toplam 53.4 milyar liralık yedek ödeneğin 53.3 milyar lirası kullanıldı. Yedek ödenekten en fazla aktarma yaklaşık 15 milyar lira ile Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yapıldı. Cumhurbaşkanlığı’na da yedek ödenekten 1.4 milyar lira aktarıldı.

    -Genel bütçeli 9 idare, toplam 42.7 milyar lira ödenek üstü harcama gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ödenek üstü gider tutarı 121 bin 467 lira oldu. En fazla ödenek üstü gideri 33.7 milyar lira ile Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. İkinci sırada 8.9 milyar lira ile Emniyet Genel Müdürlüğü yer aldı.

    -2019’da 211.8 milyar lira iç borçlanmaya karşılık 86.6 milyar lira iç borç geri ödemesi yapıldı. Sonuç olarak 125.2 milyar lira net iç borçlanma gerçekleşti.

    -2019 net borçlanma limiti 160.1 milyar liraydı. 157 milyar 81 milyon lira borçlanma yapıldı.

    Sayıştay tespitleri nasıl değerlendirdi?

    Sayıştay’ın Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu’nda yer alan değerlendirmeler de şöyle:

    Kamu idarelerine yönelik denetimlerde, 1903’ü mali rapor ve tabloları etkileyen, 3 bin 800’ü ise mevzuata uygunluğa ilişkin hataları içeren toplam 5 bin 703 bulgu tespit edildi. Bütçe türü itibarıyla en fazla bulgu mahalli idarelerde raporlandı. Mali yönetim ve iç kontrol sistemine ilişkin hataları içeren toplam 846 bulgu tespit edildi. Burada da en fazla bulgu yine mahalli idarelerde raporlandı.

    Etiketler:
    Harcama, Rapor, bakanlık, Bütçe, Sayıştay Denetim Raporu, Sayıştay
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