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    Ehliyetine el konan sürücü: Hastanede yapılan testte kanımda alkole rastlanmadı, yüzüme kolonya sürmüştüm

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010071042983665-ehliyetine-el-konan-surucu-hastanede-yapilan-testte-kanimda-alkole-rastlanmadi-yuzume-kolonya/

    Denetimde alkolü olduğu tespit edilen Mehmet Kabataş'a ceza uygulandı. Hastanede yaptırdığı testte kanında alkole rastlanılmadığını belirten Kabataş, "Seyir halindeyken yüzünüze kolonya sürmeyin. Alkolmetreye üflemeden önce yüzünüzü yıkayın" dedi. Prof. Dr. Özgür Enginyurt ise tıbben bunun mümkün olmadığını, sorunun cihazda olabileceğini kaydetti.

    Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, 28 Haziran gecesi saat polis kontrol noktasında kullandığı ticari aracı ile durdurulan Mehmet Kabataş'a alkol testi yapıldı. Test sonucunda 0.27 promil alkollü çıkan sürücüye bin 228 lira para cezası uygulandı, 20 ceza puanı kesilerek, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Alkol kullanmadığını öne süren Kabataş, aynı gece Ordu Devlet Hastanesi'nde test yaptırdı.

    Test sonucunda kanında alkol rastlanılmayan sürücü, kontrolden kısa bir süre önce koronavirüsten korunmak için el ve yüzünü kolonya ile dezenfekte ettiğini, alkollü çıkmasının nedeninin kolonya olduğunu öne sürdü. Kabataş, Ordu 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurarak cezaya itiraz etti. Mahkeme belirtilen yasal süre içerisinde kan testi yaptırmadığı gerekçesiyle aldığı raporu geçersiz sayarak başvuruyu reddetti. Kabataş, karara üst mahkemeye başvurarak itiraz etti.

    'Kanımda alkol çıkmadı'

    Yaşananları anlatan Mehmet Kabataş, "Kavşakta ellerime ve yüzüme kolonya sürdüm. Yaklaşık 1 dakika yolumuza devam ettikten sonra polisler kontrol noktasında bizi durdurdu, alkolmetreye üfletti. Cihaz 0.27 promil alkollü olduğumu gösterdi. Polisler 'alkollüsün' diyerek, arabamı kenara çektirdi. Polislere 'alkol kullanmadığım, yolda yüzüme kolonya sürdüm ve bu nedenle alkol çıkabilir' dedim. Bana ceza kestiler. Arabayı kullanması için yeğenimi çağırdım ve hastaneye gittim. Test sonuçlarında kan değerlerinde alkol çıkmadı. Yargıya başvurdum. Mahkeme kan tahlili için 95 dakika içerisinde tahlil olmam gerektiğini belirterek başvurumu reddetti. Cihazın arızalı olabileceğini, çalışmış olduğum birimdeki insanlara sorularak alkol kullanıp kullanılmadığımın tespit edilebileceğini ifade ettim ancak bunlar da kabul görmedi. Hukuk mücadelem sürüyor. Eğer benim haklı olduğum kabul edilirse, ödemiş olduğum cezayı geri almak istiyorum" dedi.

    'Kolonya kullansak denetimde takılıyoruz'

    Cezayı ödediğini anlatan Kabataş, "Bölgemizde fındık hasadı yapıldı. Şoför olmadan bahçeme gidemedim. Eşim hastanede çalışıyordu, onu işe getirip götürüyordum ancak bu süreçte sıkıntı yaşadık. Ya bir yakınımızı çağırıyorduk ya da yoldan geçen birinden rica ediyorduk. Kolonya kullanmasak pandemi var, kullansak denetimde, üflemede takılıyoruz, ehliyetimiz alınıyor. Seyir halindeyken yüzünüze kolonya sürmeyin. Alkolmetreye üflemeden önce yüzünüzü yıkayın" diye konuştu.

    'Kolonya sürdüm alkollü çıktım' tıbben mümkün değil'

    Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt ise, kanda alkol değeri bulunmaması halinde, ölçüm yapılan cihazlarda hata olabileceğini söyledi. Enginyurt, "Kolonyayı elime sürdüm, yüzüme sürdüm, alkollü çıktım' denmesi tıbben mümkün değildir. Bunun iki sebebi vardır. Ya sürücü yalan söylüyordur, gerçekten alkol almıştır. İkinci sebep ise alkolmetrenin kalibrasyonu bozuktur. Bunlar çok hassas cihazlar olduğu için sık sık kalibre edilmesi gerekiyor. Çünkü bizim hastanelerde kullandığımız alkolmetreler de aynı şekildedir. Keza tüm tıbbi malzemeler kalibrasyon gerektiriyor. Kalibrasyon bir cihazın doğru ölçümü yaptığının test edilmesidir. O cihazlar çok sık test edilmediği takdirde, kalibrasyon ayarları bozulacağı için, bir önceki sürücünün alkollü sürücünün değerini tekrar karşımıza getirebilir. Kalibre edilmemiş cihazlarda bununla biz karşılaşıyoruz. Kolonya içilmediği takdirde, nefes yoluyla ölçmüş olduğumuz alkolmetrelerde alkol çıkmaz. Alkollü mendilde de, dezenfektanda da, kolonyada da çıkmaz. Kanda alkol değeri bulunmuyorsa ölçüm yapılan cihazda arıza vardır” dedi.

    Etiketler:
    Özgür Enginyurt, Mehmet Kabataş, Para cezası, Ehliyet, kan testi, Alkol, Kolonya, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Ordu, sürücü, Denetim, Polis
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