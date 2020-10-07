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    İsmail Koncuk

    İYİ Partili Koncuk'tan liste krizine dair yorum: Elimizde mesajlar var, sineye çekmemizi kimse beklemesin

    © AA / Erhan Erdoğan
    Türkiye
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    İYİ Parti'de 'oy verilmeyecekler' listesinde ismi bulunan Adana Milletvekili İsmail Koncuk, kara listenin izah edilmesi gerektiğini söyledi. Koncuk, "Suskun kalmamamızı, sineye çekmemizi hiç kimse beklemesin. Bunun düzelmesi lazım" dedi. Koncuk, konuya ilişkin ellerinde mesajlar olduğunu da söyledi.

    İYİ Parti'de, 2. Olağan Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere gönderildiği iddia edilen 'oy verilmeyecekler' listesinde ismi yer alan muhalif milletvekillerinden İsmail Koncuk, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yaptı.

    Koncuk, İYİ Parti'nin umut hareketi olarak kurulduğuna vurgu yaparak, "Tam rüzgarımızın güçlendiği, yelkenlerimizin şiştiği bir dönemde 2’nci olağan genel kurulumuzu yaptık. O genel kurula gelinceye kadar İYİ Parti teşkilatları arasında, milletvekilleri ile genel merkez arasında, bizimle genel başkanımız arasında herhangi bir tartışma herhangi bir olumsuzluk söz konusu bile değildi. Ama genel kurula gittiğimizde bir 'kara liste' ile karşı karşıya kaldık. GİK'e aday bazı arkadaşlarımızın isimleri o listede vardı. Ben ve Ümit Özdağ aday olmadığımız halde o listede vardık. Enteresan olan bu. Yani biz GİK'e aday değildik. Neden o listedeyiz; bunun cevabını hala bulabilmiş değiliz" diye konuştu.

    'Kara listenin izah edilmesi lazım'

    Koncuk, söz konusu listede 10 kişinin isminin bulunduğunu hatırlatarak, "Bu arkadaşlarımızdan Hayrettin Nuhoğlu, büyük emekleri olan; daha parti Meclis'e girmeden o maddi sıkıntıları yaşadığımız dönemde büyük fedakarlıkları olan bir ağabeyimiz. Feridun Bahşi; partinin kuruluşunda büyük katkıları ve emekleri olan bir kardeşimiz. Ümit Özdağ; Türkiye’nin tanıdığı Türk milliyetçisi bir insan. Partinin kuruluşunda yer almış bir kardeşimiz. Dolayısıyla bu insanların 'kara liste'ye alınmasının sebebinin izah edilmesi lazım. Yani bu insanlar İYİ Parti’ye ihanet mi ettiler, genel başkana bir saygısızlık mı yaptılar, teşkilatımızı tanımamazlık mı yaptılar; ne yaptılarsa bu insanların o kara listeye alınmasının bize açıklanması lazım, bize izah edilmesi lazım" dedi.

    'Mesajları açıklamaya gerek duymuyorum ben'

    Koncuk, söz konusu listeyi üstlenenin de olmadığını işaret ederek, "Bu liste ortada kaldı. Ama bu liste il başkanları eli ile dağıtıldı. Kimse 'Biz yapmadık' demesin. Bu liste il başkanları eliyle dağıtıldıysa; hatta bazı il başkanlarının delegelerin bulunduğu WhatsApp gruplarına 'şunlara şunlara oy verilmeyecek' diye mesajları da elimizde var. Bunları açıklamaya gerek duymuyorum ben. Dolayısıyla bunun bir merkezden idare edildiği ve teşkilatlarımız, delegelerimiz istismar edilerek; ben delegelerimizi, il başkanlarımızı asla suçlamıyorum, istismar edilerek bir baskı oluşturularak bu insanlara oy vermemesi telkin edildi" ifadelerini kullandı. 

    'Genel başkanın iradesini kim çizebilir?'

    Koncuk, genel başkan Meral Akşener’in listesinde isimleri bulunan vekillerin üzerini kimsenin çizemeyeceğini ifade ederek, "Ben her zaman söyledim. Aytun Çıray 100 kişilik listede 11’inci sırada. Sayın genel başkanımız 11’inci sırada takdir etmiş ve Aytun Beyi yazmış. Yavuz Temizer genel başkanımızın çok sevdiği bir kardeşimizdir, 15’inci sırada. Eski diplomatlardan Adnan Aydın Sezgin milletvekilimiz 17’nci sıradaydı, Hayrettin Nuhoğlu da 50’nci sırada. Burada genel başkanımızın bir iradesi vardı. Bu arkadaşlarımızı bu sıraya koyarak sayın genel başkan 'ben bu arkadaşlarımla çalışırım, çalışmak istiyorum' diye bir mesaj veriyor. O halde bunu kim çizebilir? Yani genel başkanın bu iradesini kim çizebilir? Bunun izah edilmesi lazım. Kim çizdiyse çizme talimatını kim verdiyse bunların tespit edilmesi lazım, bunların bulunması lazım, bu tartışmaların bitirilmesi lazım. Ortada hiçbir şey yokken bu tartışmaya sebep olan insanlar bu listeyi hazırlayarak İYİ Parti’nin gelişmesinin önüne bir engel koymak isteyen, genel başkanımız Meral Akşener’in iradesine karşı duran bu insanlar ortaya çıkarılmalıdır. Bizim talebimiz budur" değerlendirmesinde bulundu.

    'Neden yen içinde alacak?'

    Koncuk, İYİ Parti'de adamcılığın, hizipçiliğin yer bulamayacağına değinerek, şöyle konuştu:

    • "Hele emek vermiş, alın teri dökmüş insanların aşağılanması, adeta hakarete uğraması, teşkilat nazarında kara listeye alınmış insan durumuna düşürülmesi hiç kimsenin hakkı da değildir haddi de değildir. Dolayısıyla buna suskun kalmamamızı, sineye çekmemizi hiç kimse beklemesin. 'Kol kırılır yen içinde kalır.' Neden yen içinde kalacak? Yen içinde kalınca düzelecek mi? Düzelmesi lazım. Bunlar düzelmedikten sonra İYİ Parti sürekli tartışılan bir siyasi parti olarak önümüzde duracak. Bunu asla istemiyoruz. Dolayısıyla biz bu tartışmaların bir an önce ortadan kaldırılmasını, İYİ Parti’nin yeniden fabrika ayarlarına dönmesini ısrarla ifade ediyoruz. Partimizin içerisinde mücadelemize devam edeceğimizi ilan ettik, umarım bu taleplerimiz karşılık bulur. Karşılık bulmazsa bundan daha farklı anlamlar çıkarmak istemiyoruz."

    'Teşkilata talimat verme yetkisi kimdeyse sorumlu o'

    Koncuk, il başkanlarına talimat verme yetkisi kimdeyse sorumlunun o olduğuna işaret ederek, "Bu teşkilatlara talimat verme yetkisi kime aitse o arkadaşımız bundan sorumludur. Yok 'il başkanları kendi başına hareket etmiş kendi kendilerine bir liste düzenlemiş' deniyorsa o zaman da sorarım; siz orada ne iş yapıyorsunuz? Yani il başkanları oturup bir yerde bu teşkilatta kara listeye alınması gereken insanların listesini yapıyorsa siz neredesiniz bunlar bunu yaparken. Ama ben il başkanlarının böyle bir derdinin olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bunun sorumluları bellidir. Bunun araştırılmasını, tespit edilmesini ve İYİ Parti’nin tekrar kuruluş misyonlarına uygun adımlarının atılmasını bekliyoruz. Fabrika ayarlarına dönmesini istiyoruz" dedi.

    'Akşener'den görüşme talebi gelirse görüşürüz'

    Koncuk, Meral Akşener ile görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin de "Sayın genel başkanımızdan bizle bir görüşme isteği gelirse elbette zevkle görüşürüz. Ama bizim böyle bir talebimiz yok. Sayın genel başkanın bizle görüşme isteği varsa, bir telefon kadar yakınız, çağırır. Yüz yüze bunları kanaatlerimizi kendisine ifade ederiz" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    Tartışma, Kriz, Ümit Özdağ, Koray Aydın, Meral Akşener, Liste, İYİ Parti, İsmail Koncuk
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