AK Partili Özkan, Kobani soruşturmasıyla ilgili konuştu, 'Operasyon için 6 yıl neden beklendi?' sorusunu yanıtladı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 6-8 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen Kobani eylemlerine dair yürütülen soruşturmayla ilgili konuştu. Özkan, "Operasyon için 6 yıl neden beklendi?" sorusuna da yanıt verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 6-8 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen Kobani eylemlerine dair yürütülen soruşturmayla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Yargı sürecinin devam ettiğini belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Mahkemelerin vermiş olduğu karar istinaf ve yüksek yargıda Yargıtay denetimine açık. Akabinde varsa bir ihlal Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de bu noktada denetimleri yapıyorlar. Onun için; 6-8 Ekim olayları ülkemizin varlığı, bağımsızlığı, bütünlüğü ve toplumsal barışını, kardeşlik hukuku için ciddi anlamda tehdit eden, bir ihanet girişiminin adıdır.

ve de bu noktada denetimleri yapıyorlar. Onun için; 6-8 Ekim olayları ülkemizin varlığı, bağımsızlığı, bütünlüğü ve toplumsal barışını, kardeşlik hukuku için ciddi anlamda tehdit eden, bir ihanet girişiminin adıdır. Bu ülkede birlikte yaşama kültürümüzü hedef almış bir ihanet girişimidir. Bunlarla ilgili bağımsız yargı kararını verirken elbette bizler de siyasiler olarak bu hain girişimi hayata geçirenlere yardım edenlere milletimizin huzurunda hesabını sormaya devam edeceğiz.”

"Operasyon için 6 yıl neden beklendi?" şeklindeki eleştirilere de yanıt veren Özkan, şunları kaydetti: