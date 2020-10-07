Sayısal Loto'da 28 çekilişte 6 bilen çıkmadı: 'Yeni sistem kimse bilemesin diye kurgulanmış'

Sayısal Loto’da 28 çekilişte de 6 bilen çıkmadı. CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz, "90 rakamdan 6'sını tutturmak, 622 milyonda bir ihtimal. Bu nedenle 28 çekiliştir kimse bilemiyor. Biriken paranın tümü de bir sonraki çekilişe aktarılmıyor. Yeni sistem kimse bilemesin diye kurgulanmış" dedi.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre, Milli Piyango'nun en çok ilgi gören oyunu Sayısal Loto'nun ismi 'Çılgın Sayısal Loto' oldu ve sistemi değişti. Sayısal Loto'da 1-49 sayılarından 6'sını bilen, büyük ikramiye kazanıyordu. Çılgın Sayısal Loto ise 90 numaradan 6 tanesi seçilerek oynanıyor.

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz, "90 rakamdan 6'sını tutturmak, 622 milyonda bir ihtimal. Bu nedenle 28 çekiliştir kimse bilemiyor. Biriken paranın tümü de bir sonraki çekilişe aktarılmıyor. Yeni sistem ‘Kimse bilemesin' diye kurgulanmış. İsmini ‘Çılgın Sayısal' diye değiştirip, 6 tutturma ihtimalini yok ettiler. Çılgın Sayısal, dünyadaki şans oyunları arasında büyük ikramiye çıkma olasılığı en az olan oyun" dedi.

'2018'de 9, 2019'da 8 defa devretmişti'

Yavuzyılmaz açıklamasına şöyle devam etti:

"1 Ağustos 2020'de özelleştirilip Milli Piyango'dan Sisal Şans şirketine devredilen şans oyunları çekilişlerinde soru işaretleri artmaya devam ediyor. Sisal Şans, Milli Piyango'nun 1-49 rakam arasında 6 bilene büyük ikramiyeyi verdiği sayısal loto çekiliş kurallarını değiştirdi. Oyunun adı Çılgın Sayısal Loto oldu. Rakam aralığı 1-90'a çıkarıldı, 1.5 TL olan kolon fiyatını da yüzde 100 zamla 3 lira yapıldı. Bu oyun Milli Piyango'dayken 2018'de büyük ikramiye en fazla 9, 2019'da ise en fazla 8 kez devretti. Şimdi ise 28. kez devrediyor çünkü kimse 6 rakamı bilemiyor."

Rakam sayısın artırılması nedeniyle 6 bilme ihtimalinin çok daha zor olduğunu belirten Yavuzyılmaz, şunları kaydetti: