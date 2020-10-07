Türkiye’de bir ilk: Tuzla'da el dezenfektan bilekliği dağıtıldı

İstanbul Tuzla Belediyesi, koronvirüs (Kovid-19) salgıyla mücadelede vatandaşlara, ‘dezenfektanlı bileklik’ dağıttı. Hem dezenfektan hem bileklik olan ürünü vatandaşlara anlatarak, dağıtımını sağlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Kovid-19 tehlikesinin hala devam ettiğini söyleyerek, yerel yönetim olarak tedbirler konusunda ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Pandemiye ilişkin aldıkları önlemleri sıralayan Dr. Yazıcı, “Maskenin, mesafenin, dezenfektan kullanmanın önemini her defasında vurguladık. Her yerde dezenfektan kullanma imkanı olmuyor, bazen 100 kişinin dokunduğu dezenfektan kutusuna temas ediyoruz, risk artıyor. Daha pratik önlem almak istedik. Yanımızda dezenfektan taşımalıyız” diye konuştu.

'Yanınızda sürekli dezenfektan olmuş oluyor'

Gün içerisinde fazlaca ellerin yüze gittiğini belirten Dr. Yazıcı, “Bugün Tuzla’da dezenfektanlı bileklikleri dağıttık. Ürünü kolunuza saat gibi takıyorsunuz, içerisine dezenfektan konuluyor. Böylece sürekli yanınızda dezenfektan olmuş oluyor. İnsanlar günde 20-30 kez ellerini yüzüne götürüyor. Herhangi bir yerden almış olduğu virüsü kendisine bulaştırabilir, başkalarına yayabilir. Ama yanınızda sürekli dezenfektan taşırsanız ellerinizi anında dezenfekte edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

'3-5 bin civarı dağıtacağız'

Başkan Yazıcı şöyle devam etti: "Tam doldurmada 1 gün kullanılıyor, 20-25 kez sıkabilir. Ürünün yanında verdiğimiz dezenfektan biterse kendisi de doldurabilir. Dağıtabildiğimiz kadarıyla ücretsiz dağıtacağız. Şu anda 5 bin kadar dağıtacağız. Ürünün dağıtımı sadece Tuzla’da yapılıyor ama yayılacağını düşünüyorum. Vatandaşa, inovatif ve akılcı bir çözüm sunduk. Kovid-19 salgını zincirini kırmaya çalışıyoruz. Öğreterek, maske, mesafe ve dezenfektanın önemini anlatarak bilekliği dağıtıyoruz. Dağıtımda, gün içinde sürekli dışarıda olan çalışan kesime öncelik vermeyi hedefliyoruz. Şuan da 3-5 bin civarı dağıtacağız. Ekonomik imkanlarımız doğrultusunda dağıtmaya devam edeceğiz."

'Yılın icadı'

Dr. Yazıcı, yoldan geçen bir vatandaşa bilekliği anlatarak, verdi. Vatandaş ürünü çok beğendiğini söyleyerek, ‘yılın icadı’ değerlendirmesinde bulundu. Melek Yiğitoğlu ise, “İşimizi kolaylaştırır, rengini de sevdim. Çanta taşımadığım zaman kolumda olur, çok mantıklı buldum” diye konuştu.

Nur Gözde Tayfur ise, “Bazen dezenfektanı unutuyoruz, bulamıyoruz. Yürürken, spor yaparken yüzeylerle temas ediyoruz. Bilekliği kolumuza takıp hemen kullanmamız çok güzel olmuş, ben çok beğendim. Rengi de oldukça şık duruyor” diye konuştu.