MİT TIR'ları davası: Can Dündar'ın mal varlığına el konulacak

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT TIR'larının durdurulması davasında eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dündar'ın kaçak sayılmasına ve kendisine ait gayrimenkullere el konulmasına karar verdi.

Ara duruşmada, yurt dışında olan ve hakkında kırmızı bülten ile iade talebi bulunan Dündar'la ilgili, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 247/2-a maddesi gereğince, "15 gün içerisinde mahkemeye veya Türkiye sınırlarındaki herhangi bir adliye veya kolluk kuvvetine gelmediği, teslim olmadığı taktirde 'kaçak' olduğuna dair karar verileceği, gazete vasıtasıyla ve ikametinin kapısına asılmak suretiyle ilan yapılmasına" karar verildiği hatırlatıldı.

Söz konusu karar uyarınca mahkemece ilan metni düzenlenerek gazetede yayımlanmak üzere Basın İlan Kurumu'na yazılan yazı ile sanığın ikametinin kapısına asılmak üzere Çengelköy Mahalle Muhtarlığı'na yazılan yazı cevaplarının geldiği belirtildi. İlanın 19 Eylül'de Milliyet gazetesinde yayımlandığı, ilan metninin de 21 Eylül'de sanığın Mernis'te kayıtlı ikametinin kapısına yapıştırıldığı ve bu tarihlerden itibaren 15 günlük sürenin dolduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Dündar'ın 'kaçak' sayılmasına yönelik hüküm

Buna ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, usulüne uygun yapılan ilana rağmen mahkemeye veya Türkiye sınırlarındaki herhangi bir adliye veya kolluk kuvvetine gelip teslim olmayan sanık Can Dündar'ın, 'kaçak' sayılmasına yönelik hüküm kurdu.

Snığa ait menkul ve gayrimenkullere CMK 247. ve 248. maddeleri uyarınca orantılı olarak el konulmasına da karar veren heyet, böylece sanığa ait olduğu tespit edilen Ankara'nın Çankaya ilçesi Kültür mahallesindeki bağımsız bölüm, Dikmen mahallesindeki bağımsız bölüm, Muğla'nın bodrum ilçesindeki ana taşınmaz ve Üsküdar Çengelköy mahallesindeki ana taşınmazlara CMK'nın 128. maddesi uyarınca el konulmasına hükmetti.

TMSF kayyum olarak atandı

Dündar'ın banka hesaplarının tespiti için Türkiye Bankalar Birliği'ne müzekkere yazılmasını karara bağlayan heyet, gelen cevaba göre tespit edilen vadeli-vadesiz hesaplarına el koyma kararının uygulanması için ilgili bankalara da yazı yazılmasına karar verdi.

Heyet, sanığa ait el konulmasına karar verilen taşınmazların sayısı, hak ve alacakların miktarı dikkate alınarak söz konusu malların yönetimi amacıyla TMSF'nin kayyum olarak atanmasını kararlaştırdı.

Dündar: İnsanın asıl 'ev'i yurdudur

Karar sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Dündar, "İnsanın asıl 'ev'i yurdudur. Biz 82 milyon yurttaş, asıl o büyük evi karanlıkta kaybetmek üzereyiz. Şu anda her evden daha önemli bu..." dedi.

İnsanın asıl “ev”i yurdudur.

Biz 82 milyon yurttaş, asıl o büyük evi karanlıkta kaybetmek üzereyiz.

Şu anda her evden daha önemli bu... https://t.co/I31eZ8QH7F — Can Dündar (@candundaradasi) October 7, 2020

​Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştığı dönemde yayınlanan MİT TIR'ları haberi nedeniyle 'Devletin gizli bilgilerini açıklamak' suçlamasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Dündar, hakkında verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama tekrar başlamıştı.