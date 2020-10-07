MİT TIR'ları davası: Can Dündar'ın mal varlığına el konulacak

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT TIR'larının durdurulması davasında gazeteci Dündar'ın kaçak sayılmasına ve kendisine ait gayrimenkullere el konulmasına karar verdi.
Ayrıntılar geliyor.
MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada, gazeteci Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT TIR'larının durdurulması davasında gazeteci Dündar'ın kaçak sayılmasına ve kendisine ait gayrimenkullere el konulmasına karar verdi.
Ayrıntılar geliyor.
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