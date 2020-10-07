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    Soylu: Meseleyi sadece uyuşturucu kullanan çocuk olarak görmek yanılgıların en büyüğü

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010071042986530-soylu-meseleyi-sadece-uyusturucu-kullanan-cocuk-olarak-gormek-yanilgilarin-en-buyugu/

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu bağımlılarının annelerinin kendilerinden yardım istediğini belirterek "Onları hissetmeden, görmeden sırça köşklerde bu mücadele başarılı olamaz. Meseleyi sadece uyuşturucu kullanan çocuk olarak görmek, yanılgıların en büyüğüdür" dedi.

    İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesini hayata geçirdi.

    Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüleceği proje kapsamında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'nda panel gerçekleştirildi.

    Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Soylu'nun projenin çıkış hikayesini anlattığı video ve İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk birimlerince rekorların kırıldığı 2019'da gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin video gösterildi.

    Kendisinin artırılmış gerçeklik (AR) tekniğiyle çekilen ve metruk bir binada gibi gösterildiği videoda Soylu, şu ifadeleri kullandı:

    "Aslında tüm olan bitenin, hep böyle yerlerde olduğunu zannediyoruz. Bizden uzakta, bizim görmediğimiz, bize yakın olmayan yerler.. . 2017'de uyuşturucudan ölen 941 gencin, sonraki yıl 657 ve  geçen yıl ölen 342 gencin de zaten buralarda yaşadığını ve buralarda yitip gittiğini düşünüyoruz. Kim bilir, belki de onları kimsenin tanımadığını, kimsenin özlemediğini zannediyoruz. Geçen yıl yakaladığımız 11 milyon captagonun, 8,6 milyon ectasynin, 20 ton eroinin, 64 ton esrarın, metamfetaminlerin, kokainlerin ve daha belki adını bile duymadığımız o zehirlerin hepsinin,  sadece buralarda kullanıldığını zannediyoruz. PKK mağaralarında yakaladığımız uyuşturucu haplar da belki şuralarda bir yerlerdedir."

    SGK'nın, uyuşturucu bağımlılarının tedavisinde rol alması

    Panelin açılış konuşmasını yapan Soylu, uyuşturucuyla mücadele toplantılarına ve alınan kararlara değinerek "Alamadığımız bir karar var. Onu da inşallah önümüzdeki dönemlerde alabiliriz. Uyuşturucu müptelası olan insanlarımızın tedavisinde Sosyal Güvenlik Kurumumuzun hem madden hem de manen aktif rol almasıdır" diye konuştu.

    Projenin çıkış hikayesini anlatan Soylu, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 'Narkolog Projesi' kapsamında uyuşturucu madde kullanan ve satanlara ilişkin profilleme çalışmasından elde edilen verilerin bu projenin başlatılmasında önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

    "90 bin metruk binayı yıktık, 15 binini de restore ettik"

    Soylu, "Narkolog araştırmamızda iki sonuç çıktı, evde kullanıyorum, metruk binalarda kullanıyorum. 100 bini aşkın metruk binaya operasyon başlattık ve bunların 90 bine yakınını yıktık. Yıkamadığımız 15 binini de tamamen restore ettik ve onların metruk bina olarak kullanılmasını engellemeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

    Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, okul çevrelerinde yoğun güvenlik önlemleri aldıklarını parklara, arabalara, stüdyo tipi dairelere denetimler düzenlediklerini anlatan Soylu, uyuşturucu kullanımından kaynaklı 2016'da 921 ölümün gerçekleştiğini ve bunun azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmayı anlattı.

    Bu sayının 2017'de 941'e yükseldiğini anımsatan Soylu, yürütülen mücadele sonucu uyuşturucu kullanımından kaynaklı ölümlerin 2018'de 657'ye, 2019'da 342'ye düştüğünü dile getirdi.

    Soylu, 2020 yılı için bu sayıyı 300'ün altına indirmeyi düşündüklerini söyledi.

    Bu yıl 113,5 milyon kök kenevir ele geçirildi

    Geçen yıl Türkiye'de ele geçirilen uyuşturucu açısından rekorlar kırıldığını kaydeden Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

    "Bu yıl şu ana kadar 113.5 milyon kök kenevir yakaladık. Bunun piyasa fiyatı 30 milyar lira. Bu paranın yüzde 70-80'i terör örgütü PKK'ya gidecekti. Hakikaten burada çok önemli bir mücadele ortaya konuluyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin 2018 verilerine göre uluslararası bir ölçüt olan 15-64 yaş aralığındaki milyon kişi başına düşen madde bağlantılı ölüm oranı ABD'de 314, Kanada'da 180, Rusya'da 54, Almanya'da 23,6. 2020 Avrupa Uyuşturucu raporuna göre Avrupa Birliği ortalaması ise yüzde 23,7. Türkiye'de bu rakam 2015'te 11,1, 2016'da 17, 2017'de 17,1, 2018'de 11,8, 2019'da ise 6,1. Bunu küçümsüyor diye, bizde az diye söylüyor değilim. Yanlış anlaşılmasın. Milyonda bir tane bile bizim için büyük rakamdır. Ama ölçek olarak nerede olduğumuzu tespit için ifade etmeye çalışıyorum."

    Evladı uyuşturucu bağımlısı olup kendisinden yardım isteyen çok anneyle karşılaştığını belirten Soylu, "Onları hissetmeden, görmeden sırça köşklerde bu mücadele başarılı olamaz. Meseleyi sadece uyuşturucu kullanan çocuk olarak görmek bu işin içinde aktif mücadele eden biri olarak söylemek istiyorum ki yanılgıların en büyüğüdür. Bu bir aile, toplumsal meseledir. Burada aileyi yalnız bırakırsak devlet, birey olarak da eksik yapmış oluruz" diye konuştu.

    Soylu, uyuşturucu sorununu yıkacak şeyin, anne yüreği ve iradesi olduğunu söyledi.

    Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından panelistler uyuşturucuyla mücadele alanında yürüttükleri çalışmaları ve tecrübelerini anlattı.

     

    Etiketler:
    Narkotik Suçlarla Mücadele, Türk narkotik polisi, Narkotik, Anne, Çocuk, İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu
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