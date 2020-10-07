Gaziantep'te 15 yaş altına pazar yasağı

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında toplanarak gündemdeki konular görüşüldü ve bazı kararlar alındı.

Buna göre; Gaziantep'te üretimi yapılan tüm cerrahi maskeler için TSE belgesi alma zorunluluğunun getirilerek ilgili kuruluşlara gerekli bilgilendirmenin yapılmasına,

İlimizde üretimi yapılan cerrahi maskeler için TSE belgesi alınması,teknik servislerin HES kodu sorgulaması,15 yaş ve altı çocukların pazarlara gitmelerinin yasaklanmasını içeren 2020/91 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları için ⬇️ tıklayınız.https://t.co/91vlnmvUKh pic.twitter.com/1DdcAQOCWq — Gaziantep Valiliği #Maske😷#Mesafe🖐🏻❗️#Hijyen🧼 (@gantepvaliligi) October 7, 2020

​Havaalanında bekleme alanlarındaki yoğunluğun önüne geçilebilmesi için CIP uygulamasının kaldırılarak CIP alanın vatandaşların kullandığı ortak alanlara entegre edilmesine,

Teknik servisler için HES kodu zorunluluğu

Teknik servislerin evlere hizmete giderken hanedeki kişilerin HES kodunu sorgulamaları ve aynı şekilde teknik servis hizmeti alan ailelerin de HES kodu sorgulaması yaparak teknik servis işlmelerini yaptırması zorunluluğunun getirilmesine,

15 yaş ve altı çocukların semt pazarlarına gitmelerinin yasaklanmasına (ebeveynleri yanında bulunsa dahi) karar verildi.

Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası (kurum kuruluş ve işletmelere 3 bin150 TL) verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.