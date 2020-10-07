Burhan Kuzu, AK Parti'den ayrılacağı iddialarını yalanladı

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, partisinden ayrılacağı iddialarını yalanlayarak, "Kendi evimdeyim, Erdoğan ile durmak yok yola devam" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Üyesi ve eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, kendisi hakkında ileri sürülen "DEVA Partisi'ne geçecek" iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Kuzu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün bazı sosyal medya sitelerinde partimden ayrılacağım yönünde haberler çıktı. Böyle bir durum söz konusu değildir. Ben Ak Partinin kurucularındanım. Kendi Evimdeyim. R.T. Erdoğan ile durmak yok yola devam."

Bugün bazı sosyal medya sitelerinde partimden ayrılacağım yönünde haberler çıktı.Böyle bir durum söz konusu değildir.Ben Ak Partinin kurucularındanım.Kendi Evimdeyim.R.T.Erdoğan ile durmak yok yola devam. — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) October 7, 2020

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