Boğaz ve adalar hattında çalışan Gestaş mürettebatında koronavirüs iddiası

Çanakkale boğaz hattı ve adalar arasında feribotla insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş.'nin bazı kaptan ve gemi mürettebatının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı öne sürüldü.

İHA'nın haberine göre, Çanakkale boğaz hattı ve adalar arasında feribotla insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş.’nin bazı kaptan ve gemi mürettebatında koronavirüs tespit edildi.

Feribotlarda alınan tüm önlemlere rağmen bazı vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlenirken, Kovid-19 testi pozitif çıkan gemi mürettebatının da karantinada olduğu öne sürüldü.

Öte yandan, Gestaş A.Ş.'den alınan bilgiye göre, bir gemici personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, vardiyadaki tüm gemi adamlarının izolasyona alındığı ve ciddi bir sorun olmadığı öğrenildi.