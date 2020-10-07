Bülent Arınç'tan SİNPAŞ açıklaması: Yönetim kurulu üyeliği teklifi geldi ancak kabul etmedim

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, SİNPAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği'ne getirildiği iddiasını yalanladı. Teklifi doğrulayan Arınç, bunu 'vicdan ve etik açıdan uygun görmediği için' reddettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, SİNPAŞ'ın kendisine yönetim kurulu üyeliği teklifi getirdiğini, ancak kendisinin bunu kabul etmediğini açıkladı.

Arınç, "Şirket 40 gün önce davanın bittiğinin altığını çizerek şirketlerin Türk Ticaret Kanunu gereğince kamuyu temsilen yönetim kurullarında bulunan bağımsız yönetim kurulu üyeliğini bana teklif etti. Ben bu teklifi vicdan ve etik açıdan uygun görmediğim için kabul etmedim. Şirket bunun üzerine 02.09.2020 tarihinde KAP'a bildirimde bulunarak açıklama yaptı" ifadesini kullandı.

Açıklamam ve ilgili KAP bildirimlerinin görsellerini kamuoyunun bilgisine sunarım. pic.twitter.com/ZAsghtmOGV — Bülent Arınç (@bulent_arinc) October 7, 2020

​SİNPAŞ da Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği düzeltme metninde yönetim kurulu üyeliğine atama kararında isim hatası yapıldığını kaydetti. Açıklamada şöyle dendi: