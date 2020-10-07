Ankara’dan yola çıktığı öğrenilen S-400 hava savunma sistemini test için Sinop'a götüren askeri araçlar, dün olduğu gibi bugün de Samsun'dan Sinop'a geçti.
S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Samsun'dan geçti https://t.co/DQHM7xOfVx pic.twitter.com/VZjmUSs4Iw— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 7, 2020
İHA'nın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetlerine(TSK) ait S-400'ler Samsun’dan geçerken görüntülenirken, polisin yol boyu güvenlik önlemi alması dikkat çekti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk görevi yaptı.
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