S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Samsun'dan geçti

Ankara’dan yola çıktığı öğrenilen S-400 hava savunma sistemini test için Sinop'a götüren askeri araçlar, dün olduğu gibi bugün de Samsun'dan Sinop'a geçti.

İHA'nın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetlerine(TSK) ait S-400'ler Samsun’dan geçerken görüntülenirken, polisin yol boyu güvenlik önlemi alması dikkat çekti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk görevi yaptı.