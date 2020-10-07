Türkiye'de koronavirüsten 56 can kaybı, 1581 yeni hasta

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili son verileri paylaştı. Buna göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 56 artarak 8 bin 609'a ulaştı.

24 saatte 116 bin 608 test yapıldı ve hasta sayısı 1581'e yükseldi. Yeni rakamlarla birlikte toplam hasta sayısı 329 bin 138, ağır hasta sayısı ise 1411 oldu.

Hastalığı yenenlerin sayısı ise son 24 saatte 1355 artarak 288 bin 954'e yükseldi.

Koca: Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor https://t.co/yIKjaWxMe8 pic.twitter.com/vpFMhgMM38 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 7, 2020

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Koca: Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım" açıklaması yaptı.