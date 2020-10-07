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    Bursa’da bir evde çıkan yangında ayaklarından zincirlenmiş halde alevler arasından kurtulan 11 yaşındaki E.B

    Oğlunu zincirle bağlayan baba serbest bırakıldı

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    Türkiye
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    Bursa’da bir evde çıkan yangında ayaklarından zincirlenmiş halde alevler arasından kurtulan 11 yaşındaki E.B., tedavi sürecinin ardından yanan evde olayı anlattı. Babasının kendisini çok yaramaz olduğu için zincirlediğini söyleyen E.B., "Yangın esnasında bağlı olduğum için neden alevlerin yükseldiğini görmedim. İtfaiye ekipleri beni kurtardı" dedi.

    Bursa'nın Yenişehir ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde çıkan ev yangınında ortaya çıkan dramın ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye yetkilileri yanan odada zincirle bağlı küçük bir çocuk görünce şoke olmuş, vatandaşların da yardımı ile balta ile kesilen zincirden kurtulan çocuk yangını hafif sıyrıklarla atlatmıştı. E

    vleri yanan aileye Yenişehir’de TOKİ sosyal konutlarından geçici olarak bir ev tahsis edilirken, evin eşyaları da Kaymakam Suat Seyitoğlu ve Belediye Başkanı Davut Aydın tarafından verildi. Küle dönen eve gelen aile bireyleri, kullanılabilecek eşya olup olmadığını kontrol etti. Yangının olduğu gün ailenin kahvaltı yaptığı, yangının da elektrik kontağından çıktığı belirtildi. Sağ ayağındaki yanık sebebiyle hastanede tedavi edilen E.B. de, anne ve ablalarıyla yangında küle dönen evlerine geldi.

    Evinde ailesi tarafından zincirle bağlanan 11 yaşındaki E.B., yaşadığı anları korku dolu gözlerle anlatarak, "Babam beni yaramaz olduğum için bağlıyordu. 'Kimseye zarar vermeyeyim' diye böyle bir yola başvuruyordu. Ben yangın esnasında bağlı olduğum için neden alevlerin yükseldiğini görmedim. İtfaiye ekipleri beni kurtardı" dedi.

    6 çocuğun en küçüğü olan oğlu E.B.'nin çok yaramaz olduğunu belirten anne Hüsna Bilir, "Ben yangın esnasında pazara gitmiştim. Babası onu çok yaramaz olduğu için semt pazarının kurulduğu günler ayağından zincirle bağlıyordu. Yani sadece salı günleri. Ben geldiğimde evi o şekilde gördüm. Böyle olmasını kimse istemezdi" şeklinde konuştu.

    E.B.'nin ablası Zeynep Bilir ise, "Kardeşimin eline telefonu vermiştik. Babam 15 dakikalığına bağladı. Hep bağlamıyor. Dün semt pazarı olduğu için babam bağlamıştı. Annem işten geldi. Çayı demleyip yemeğimizi yapmıştık. Gidip geleyim de sonra çayımızı içelim dedi. Dışarı kaçmıyordu. Semt pazarı olduğu için dışarı çıkmaması için bağlamıştık. Kardeşimi dışarı çıkardıklarında evin çatısı çöktü. Biz de kendimizi dışarı attık" şeklinde konuştu.

    Aile kaymakamlığın verdiği eve taşınırken, belediye ve kaymakamlık yardımıyla eşya temin edildi. Aile fertleri yetkililere teşekkür ederken, işsiz olan baba Mehmet Bilir emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Baba Mehmet Bilir buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer yandan alevlerin arasından zincirliyken son anda kurtarılan çocuk ise, Çocuk Esirgeme Kurumuna götürüldü.

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