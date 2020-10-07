Berat Albayrak'tan, Kuveyt ve Katar ziyareti açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kuveyt ve Katar ziyaretlerine ilişkin, "Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziyelerimizi ilettik. Katar ile de bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık" dedi.