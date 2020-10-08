İstanbul'da IŞİD ve HTŞ'ye yönelik operasyon

İstanbul'da 15 ilçede IŞİD ve HTŞ örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Suriye ve Irak'ta çatışma bölgelerinde bulunmuş 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ve Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla yurda giriş yapan çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin, eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 15 ilçede 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.