Erdoğan: Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse Türk askerinin Körfez'deki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı

"Türkiye askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse, Türkiye'nin ve Türk askerinin Körfez'deki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır" ifadelerini kullandı.