Erdoğan: Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse Türk askerinin Körfez'deki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı

Türkiye'nin Suriye topraklarında kalıcı olmadığını söyleyen Erdoğan, "Kriz kalıcı olarak çözüldüğünde bizim de Suriye’deki varlığımız sona erecektir" dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
- Libya’da meşruiyet kazanacak, darbeciler kaybedecektir.
- Türkiye askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir.
- Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse, Türkiye'nin ve Türk askerinin Körfez'deki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır.
- ABD ile terörle mücadele, demokrasi, istikrarsızlık ve çatışmaların sonlandırılması gibi başlıklarda çalışmaya devam edeceğiz.
- Doğu Akdeniz’de kararlılığımızı görenler ve ülkemize geri adım attıramayacağını anlayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı.
- Ermenistan’ın aldığı ağır hezimetin ardından Türkiye’yi de çatışmanın içinde gösterme gayreti, yaşadığı sıkışmışlık ve çaresizliğin ispatı.
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