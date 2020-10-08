Akar: Ermenistan'ın Tovuz'un ardından sivil yerleşimlere saldırma küstahlığı bardağı taşıran son damla oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaya ilişkin olarak "Bilinmelidir ki işgalci Ermenistan'ın Tovuz'un ardından sivil yerleşimlere saldırma cüretkârlığı ve küstahlığı bardağı taşıran son damla olmuştur" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar için inşa edilen askeri eğitim gemisinin denize inme töreninde konuştu. Burada Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ çatışmasına değinen Akar, "Otuz yıldır Azerbaycan'ın öz topraklarının yüzde 20'sinin işgal edilmesine ses çıkarmayanların ateşkes çağrısı yapmak yerine, işgalci Ermenistan'ın Karabağ'ı terk etmesini sağlamaları doğru ve hakkaniyetli olacaktır" dedi.

Akar, şöyle devam etti: