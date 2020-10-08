Koca: Pandemi henüz bitmedi, tedbirleri elden bırakmayalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle ilgili olarak "Hala tedbirleri elden bırakamayız. Sağlık kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telekonferans yöntemiyle katıldığı 9. Sağlık Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin henüz bitmediğini, oluşturduğu tehdidin henüz ortadan kalkmadığını belirten Koca, "Hala tedbirleri elden bırakamayız. Sağlık kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz" dedi.

Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü: