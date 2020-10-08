Kayıt
14:07 08 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

    Bakan Pakdemirli: 2020'de koyun sayımız yüzde 70 arttı

    © AA / Fatih Kurt
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 71
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/1042992281_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_9b5c5898e2dc1a1d8a276c3896952c57.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010081042992358-bakan-pakdemirli-2020de-koyun-sayimizi-yuzde-70-artti/

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "2020'de koyun sayımızı yüzde 70 artışla 42.7 milyon, keçi sayımızı yüzde 82 artışla 12.4 milyon, toplam küçükbaş hayvan sayımızı yüzde 72 artışla 55.1 milyon başa çıkardık" dedi.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güdül ilçesinde düzenlenen Ankara Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi'nin açılış töreninde, hayvancılığın Orta Asya'dan beri sürdürülen, Anadolu'da zenginleştirilip büyüyen köklü bir meslek olduğunu söyledi.

    Eti, sütü, yapağısı, tiftiği ve derisiyle en temel ihtiyaçları karşılayan küçükbaş hayvancılık sektörünün, katma değeri yüksek bir alan olduğunu ifade eden Pakdemirli, Bakanlık olarak hem bu kadim mirası geleceğe taşımak hem de daha çok verim almak adına küçükbaş hayvancılıktaki politikaları" sürdürülebilir üretim ve katma değerli ürün" hedeflerine uygun olarak belirlediklerini bildirdi.

    Pakdemirli, Ankara'nın sadece Türkiye'nin değil, tiftiğin de başkenti olduğunu belirterek, "Tiftik keçisi Ankara'ya has bir zenginliğimizdir. Türkler tarafından Hazar Denizi'nin doğusundan getirilmiş, İç Anadolu'nun iklim özelliklerine adapte olmuş ve zamanla Ankara'ya özgü hale gelmiştir" diye konuştu.

    'Küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinci sıradayız’

    Hayata geçirdikleri yeni projelere dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:

    "Küçükbaş sayımız Cumhuriyetin ilk yıllarında 21 milyon civarındaydı. 80'lerin başına kadar da artarak 68 milyona kadar ulaştı. Kırsaldan kentlere artan göçlerle, insanlar sofralarında küçükbaş yerine sığır etini tercih etmeye başladı. 2002'de küçükbaş sayımız yarı yarıya düşerek 32 milyon başa kadar geriledi. 2020'de koyun sayımızı yüzde 70 artışla 42.7 milyon, keçi sayımızı yüzde 82 artışla 12.4 milyon, toplam küçükbaş hayvan sayımızı yüzde 72 artışla 55.1 milyon başa çıkardık."

    Pakdemirli, küçükbaş hayvan varlığının dünyada son 18 yılda yüzde 25 arttığını, Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 12 gerilediğini, Türkiye'de ise yüzde 72 artış gösterdiğini belirterek, "Türkiye, küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da birinci sırada. 2023 yılında her bir vatandaşımız için bir küçükbaş hayvan hedefi koyduk" dedi.

    Türkiye'nin tiftik keçisi varlığının son 30 yılda azaldığını dile getiren Pakdemirli, "2009'da 147 bin başa düşen tiftik keçisi sayısının son 11 yılda sağladığımız destekler ve projeler sayesinde azalışını durdurduk ve yüzde 64 artışla 241 bin başa ulaştırdık. Tiftik üretimi de son 10 yılda, 2 kattan fazla artışla 380 tona ulaştı" ifadelerini kullandı.

    'Hayvancılık desteğini 6.6 milyar liraya çıkardık'

    Bakan Pakdemirli, üretim ve hayvan sayısındaki artışta desteklerin önemli rolü bulunduğuna işaret ederek, son 18 yılda çiftçiye, yetiştiriciye ve üreticiye 310 milyar lira destek ödemesi yaptıklarını bildirdi.

    Pakdemirli, söz konusu miktarın 71 milyar lirasının hayvancılık desteği olduğunu belirterek, "Son 2 yılda tarımsal desteği yüzde 52 artışla 14.5 milyardan 22 milyar liraya ulaştırdık. Bu desteğin yüzde 30'undan fazlasını da hayvancılığa ayırdık. Bugün itibarıyla 17.1 milyar lirayı üreticilerin hesaplarına aktardık. Aynı şekilde 2 yılda hayvancılık desteğini 3.6 milyardan 6.6 milyar liraya çıkardık" dedi.

    Son 2 yılda tarımsal hasılayı yüzde 45 artışla 275 milyar liraya yükselttiklerini vurgulayan Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 içinde olduğunu söyledi.

    'Oğlak tiftiğine kilogram başına 30 lira destek veriyoruz'

    Pakdemirli, geçen yıl gerçekleştirdikleri 3. Tarım Orman Şurası Sonuç Raporu'nda ve Eylem Planı'nda küçükbaş hayvancılık sektörünün önemli bir yer tuttuğunu dile getirerek şunları kaydetti:

    "Tiftik üretimi noktasında yetiştiricilerimize çok önemli destekler sağlıyoruz. Oğlak tiftiği için kilogram başına 30 lira, Anamal tiftiğine 28 lira, Tali tiftiğine ise 20 lira destek veriyoruz. Bu kapsamda son 10 yılda, 4 bin 756 yetiştiricimizin 1856 ton tiftiği için 38 milyon lira destekleme ödemesi yaptık. Çoban istihdamı yapan küçükbaş işletmelerimize de yıllık 5 bin lira destek sağlıyoruz."

    Tiftik keçisi yetiştiricilerine müjde vermek istediğini belirten Pakdemirli, "Ankara Tiftik keçisine, Anaç Koyun Keçi Desteğine ilave olarak hayvan başına 20 lira destek ödeyeceğiz. Bunun yanında, sözleşmeli üretim kapsamında tiftik üretimi yapan yetiştiricilerimize Tiftik Desteğine ilave olarak kilogram başına 10 lira destek vereceğiz" diye konuştu.

    Bakan Pakdemirli, Ankara Keçisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında 146 yetiştiriciye 676 damızlık teke dağıtımı yapacaklarını da sözlerine ekledi.

    İlgili konular:

    Pakdemirli'den 'sağlıklı gıda' açıklamalarına tepki: Bulgur varken neden kinoa?
    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Kurban Bayramı'nda 4.7 milyon hayvan kesim için hazır bekliyor
    Etiketler:
    Avrupa, Ankara, Güdül, Hayvan, Küçükbaş hayvan, Keçi, Koyun, Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    72 yıldır killi toprakla uğraşan 80 yaşındaki Şeyhmus Kaynaka
    72 yıldır killi toprağa şekil veriyor: Ustam göç etti, meslek elimde kaldı
    Karikatür
    Trump, Rusya ve Clinton soruşturmalarında 'gizliliği kaldırdı'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet