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    Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazını kesen Danışman hakim karşısında: Kimse beni engellemedi

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    Türkiye
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    Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler'i kırık cam şişesiyle ağır yaralayan ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Emrah Danışman ilk kez hakim karşısına çıktı.

    İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Emrah Danışman getirilirken, taraf avukatları katıldı.

    Savunma yapan sanık Danışman, “Ailevi sıkıntılarımdan dolayı yanıma alkol alarak Maçka Parkı’na gittim. Müşteki bana seslenerek ‘Neden kadınlara bakıyorsun, tacizci’ diyerek anneme küfür etti. Benim yanındaki kadınlardan haberim yoktu. Sonrasında müşteki bana saldırdı” dedi.  

    Süleyman Dönmezler’i korkutmak için elindeki alkol şişesini kırdığını öne süren sanık Danışman,  “Elimdeki şişeyi hedef gözetmeden salladım. Müştekiyle aramda husumet yoktu, pişmanım. Sonrasında yürüyerek olay yerinden uzaklaştım” diye konuştu.

    'Ben panik halinde olduğum için korkutmak amacıyla şişeyi kırdım'

    Mahkeme Başkanı sanığa “Olay yerinden elini kolunu sallayarak mı ayrıldın? Kimse olaya müdahale etmedi mi” şeklinde soru sordu. Sanık da “Olay sırasında etrafta insanlar vardı ama beni engellemeye çalışan olmadı. Yürüyerek ayrıldım. İSPARK görevlilerinin yanına giderek ambulans çağırmalarını söyledim. Ben panik halinde olduğum için korkutmak amacıyla şişeyi kırdım. Müştekiden ve ailesinden özür dilerim. Beraatimi istiyorum” dedi. 

    Süleyman Dönmezler’in avukatı söz alarak sanığın cezalandırılmasını istedi. Duruşma savcısı da soruşturma sırasında beyanları alınan Meltem Şen ve Deniz Öztürk’ün duruşmada tanık olarak dinlenmesini, müşteki Süleyman Dönmezler’in ifadesinin alınması için Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazılan talimat yazısına cevap verilmesinin beklenmesini talep etti. 

    Sanık tarafından gerçekleştirilen eylemde müştekinin hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığının tespiti için evrakların Adli Tıp İhtisas Kurulu’na gönderilmesini talep eden savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

    Tutukluluk halinin devamına karar verildi

    Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, hastane kayıtlarındaki belgelerin Adli Tıp İhtisas Kurulu’na gönderilmesine, olaya şahitlik eden Meltem Şen ve Deniz Öztürk’ün tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

    İddianameden

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede olayın Maçka Demokrasi Parkı’nda 11 Haziran 2020 tarihinde meydana geldiği anlatıldı. Bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmezler’in iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına yürüdüğü sırada sanık Emrah Danışman ile laf atma yüzünden tartıştığı belirtildi. 

    Sanık Emrah Danışman’ın elindeki içki şişesini kırarak Dönmezler’in boğazını kestiği kaydedilen iddianamede, sanığın olay yerinden kaçtığı anlatıldı. İddianamede sanık Emrah Danışman hakkında “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 

    Etiketler:
    Cinayet, Dava, Emrah Danışman, Süleyman Dönmezler, Maçka Parkı, Maçka
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