Çavuşoğlu: Yunanistan'la istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldık

Bratislava Küresel Güvenlik Forumu’na (GLOBSEC) katılmak üzere Slovakya'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Söz konusu görüşmede ikili ilişkiler başta olmak üzere Doğu Akdeniz ve Kıbrıs adası çevresinde ortaya çıkan anlaşmazlık konularının ele alındığı öğrenildi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldıklarını söyledi.