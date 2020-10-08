Bakan Kurum: Depreme karşı İstanbul'da seferberlik başlattık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Üçüncü Etabı Temel Atma Töreni'nde konuştu.

1 milyon 384 bin konutun dönüşümünü sağladıklarını söyleyen Kurum, "Bu da 5 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almaktır. Yine yapı denetim sisteminde yapmış olduğumuz düzenlemeler çerçevesinde, 23 milyon vatandaşımızın can güvenliğini teminat altına aldıysak, ülkemizdeki yapıların yüzde 40’ını depreme karşı güvenli hale getirdiysek; İstanbul’da 300 bin dönüşmesi gereken konutu önümüzdeki 5 yıl içinde tamamlayacağız" dedi.

Depreme karşı İstanbul'un her yerinde seferberlik başlattıklarını anlatan Kurum, 60 bin konutluk dev projeyi de mümkün olan en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.

"Dönüşümü 83 milyonluk büyük ailemizle birlikte yerinde yapacağız, hızlı yapacağız ve gönüllü yapacağız."