Vali Yerlikaya’dan yüz yüze eğitim açıklaması: Öğretmenlerimiz, servislerimiz hazır

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yüz yüz eğitimin kapsamının genişletilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, “Öğretmenlerimiz, servislerimiz hazır. Valilik olarak tüm kurumlarımızla beraber tedbirlerimiz alıyoruz çocuklarımızı özlemle bekliyoruz” diye konuştu.

Yerlikaya, Esenler’de geri dönüşümden elde edilen 500 bin defterin öğrencilere dağıtılması programında yüz yüze eğitimle ilgili konuştu.

Valilik olarak tüm kurumlarla beraber gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

" Ailelerden, velilerden, öğretmenlerden ve öğrencilerden çok iyi dönüşler aldık. Önlemlerle ilgili tüm yaz çalıştık dersimize, hepsi huzurlu, gayet başarılı gidiyor. Buradan alınan tecrübe ve özgüvenle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. 2, 3,4,8 ve 12'nci sınıflar mesleki teknik liselerin uygulama sınıfları önümüzdeki haftadan itibaren başlıyor. Biz hazırız, öğretmenlerimiz hazır, servislerimiz hazır. Valilik olarak tüm kurumlarımızla, güvenlik görevlilerimizle beraber tedbirlerimiz alıyoruz. Salgınla mücadele noktasında önlemleri el birliğiyle başarılıyla uyguladığımızı daha ileriye salgınla tüm insanlıkla beraber kurtulacağımıza inanıyoruz. Çocuklarımızı özlemle bekliyoruz."