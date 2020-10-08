TBMM Onur Ödülü Yönetmeliği'nde değişiklik: 80 küçük altın yerine berat ve heykel verilecek

TBMM Onur Ödülü Yönetmeliği'nde de değişiklik yapıldı. Buna göre, artık Meclis Onur Ödülü alanlara 80 küçük altın yerine berat ve heykel verilecek.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Meclis Başkanlık Divanı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığında toplandı. Toplantıda Meclis Güvenlik Yönetmeliği, Sayıştay raporu, Meclis’teki tadilat çalışmaları, Meclis personeli arasındaki ücret farkı gibi çok sayıda konu değerlendirildi.

Meclis’ten ihraç personel yerleşkeye alınmayacak

Edinilen bilgiye göre, toplantı gündemine Meclis Güvenlik Yönetmeliğinde değişiklik önerisi getirildi. OHAL KHK’sı ile Meclis’ten ihraç edilen personelin Meclis’e girişine izin verilmemesi yönünde teklif tartışma konusu oldu. Muhalefet partilerinden Başkanlık Divanı üyeleri buna karşı çıktı. İhraç edilen personelin devam eden davalarına dikkat çekildi, ifadelerin muğlak olması eleştirildi, sürenin belirsizliği tartışma konusu oldu. Toplantıda, “Anayasaya göre temel haklar ve özgürlükler ancak kanunla sınırlanır. Bir yönetmelikle insanların Meclis yerleşkesine üstelik ucu açık şekilde alınmaması temel özgürlük açısından yanlış ve sakıncalı” denildi. Ancak itirazlara karşın Güvenlik Yönetmeliğine oy çokluğu ile bu düzenleme eklendi.

Alınan karara göre, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren çeşitli nedenlerle Meclis’ten ihraç edilmiş olan çalışanlar Meclis’e giremeyecek. Bu kararın Meclis’te idari soruşturma sonunda ihraç edilenlerle birlikte 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL KHK’sı ile ihraç edilenleri de kapsayacak. Bu düzenlemenin şimdilik yaklaşık 70 kişiyi etkileyeceği öğrenildi. Toplantıda bu kararın Meclis'ten ihraç edilenleri kapsayacağı ifade edilirken, muğlak ifadelerin kamudan ihraç edilen herkesi kapsayabileceği uyarısı da yapıldı.

'Ödülün maddi değeri olmamalı'

TBMM Onur Ödülü Yönetmeliği'nde de değişiklik yapıldı. Meclis Onur Ödülü alanlara 80 küçük altın, berat ve heykel yerine sadece berat ve heykel verilecek. Bu değişiklik “Ödülün maddi değeri olmamalı” denilerek savunuldu.

2005 yılından beri verilen TBMM Onur Ödülü, uluslararası alanda gösterdiği üstün başarılar ile Türkiye’nin temsiline ve tanıtımına katkı sağlayan kişilere takdim ediliyor.

Şimdiye kadar ödül alanlar arasında, tıp, tarih ve eğitim alanlarında başarılara imza atmış olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Prof. Dr. İhsan Doğramacı, Prof. Dr. Halil İnalcık, Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr. Taner Demirer ile Prof. Dr. Hüsamettin Koçan bulunuyor.