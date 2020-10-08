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    15 yaşındaki çocuk işçiyi tavana asan iki kardeşe 36'şar yıla kadar hapis istemi

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    Türkiye
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    Konya'da, 15 yaşında çıraklık yapan E.A.Y.'yi, palangaya bağlayıp, tavana astığı iddia edilen iş yeri sahibi Murat C. ve ağabeyi Mehmet C. hakkında 'çocuğa eziyet ve hürriyeti yoksun kılma' suçlarından 11 yıldan 36’şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde bir yıl önce H.H.Y. ile kardeşi E.A.Y., araç yedek parça satışı yapan Murat C. ve ağabeyi Mehmet C.'ye ait iş yerinde çırak olarak işe başladı.

    Yaklaşık 20 gün sonra E.A.Y. (15), iş yeri sahibi Murat C. tarafından vida alması için malzemeciye gönderildi. Alacağı vidanın numarasını unutan E.A.Y., yolda ağabeyi H.H.Y.'yi telefonla arayıp, sordu.

    E.A.Y. vidayı alıp, iş yerine döndü. İş yeri sahibi Murat C., iddiaya göre vidanın numarasını unuttuğu için E.A.Y.'yi palangaya bağlayıp, tavana astı. Pantolonu da yarıya kadar indirilen E.A.Y., yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra Murat C. tarafından, ‘palanga kopabilir’ düşüncesiyle indirildi. İki kardeş, korktukları için durumu ailesine anlatmadı. E.A.Y. ise olayın ardından iş yerine gitmedi.

    Ağabey H.H.Y. de 5 Aralık günü, iddiaya göre bir malzemeyi hatalı büktüğü gerekçesiyle Murat C. tarafından tekme- tokat dövüldü. Gözü moraran ve yüzünde şişlik oluşan H.H.Y., hastaneye gidip rapor aldı.

    Ardından polise gidip Murat C. hakkında şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine Murat C. hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı. E.A.Y. de Murat C. tarafından gördüğü işkenceyi ailesine anlattı. Aile, avukatları aracılığıyla, işkence anına ait fotoğrafları da delil olarak sunarak Murat C. ve o anda orada bulunan ağabeyi Mehmet C. hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Gözaltına alınan Murat C. ve kardeşi Mehmet C., kardeşlerin kendilerine iftira attığını söyledi. İki kardeş çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine Murat C., ve Mehmet C., yeniden gözaltına alındı. İki kardeş, 2 Ocak'ta sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'çocuğa eziyet' suçundan tutuklandı. Murat C. ve Mehmet C.'nin avukatları, müvekkillerinin tutuksuz yargılanmaları için başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, şüphelilerin tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla tahliye edilmelerine karar verdi.

    Çırak E.A.Y.'yi palangaya bağlayıp, tavana astığı iddiasıyla adli kontrolle serbest bırakılan kardeşler Murat C. ve Mehmet C. hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 'çocuğa eziyet ve hürriyeti yoksun kılma' suçlarından iki kardeşe 11 yıldan 36’şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Etiketler:
    Darp, Şiddet, çocuk işçi, Konya
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