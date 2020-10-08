Eski Bakan Mehmet Cahit Turhan, koronavirüse yakalandı

2018-2020 yılları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapan Mehmet Cahit Turhan, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Cahit Turhan, sosyal medya hesabından "Vücut kırgınlığımız nedeniyle yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi elhamdulillah. Dua eder, dua bekleriz" sözleriyle hastalığını duyurdu.
Vücut kırgınlığımız nedeniyle yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi elhamdulillah. Dua eder, dua bekleriz.— Mehmet Cahit Turhan (@Mcahidturhan) October 8, 2020
Turhan’ın Trabzon Kaşüstü Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.
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