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    Nedim Şener

    Şener: FETÖ’nün Orta Asya’daki CIA adına faaliyetlerini ilk sezen ve mücadele eden Rusya oldu

    © Fotoğraf : Youtube/CNN Türk
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Nedim Şener, FETÖ'nün Orta Asya'daki faaliyetlerine değindiği bugünkü yazısında "FETÖ’nün Orta Asya’daki CIA adına faaliyetlerini ilk sezen ve mücadele eden Rusya oldu" dedi.

    Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, 'CIA’in Orta Asya’daki tetikçisi FETÖ' başlıklı bugünkü yazısında FETÖ'nün Orta Asya'daki faaliyetlerine değindi. 

    "Oysa FETÖ’nün CIA güdümündeki ilk yurtdışı atağı Soğuk Savaş döneminin bitmesi sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne oldu" diyen Şener, FETÖ’nün CIA ile Orta Asya’daki ilişkilerinin 1982’de başladığını söyledi.

    ABD'nin dış istihbarat teşkilatının eski üst düzey yetkililerinden Graham Fuller'in Gülen'le ilişkisine değinen Şener, "Yıllar sonra 2006’da yazdığı referans mektubuyla FETÖ elebaşını Amerika’dan sınır dışı edilmekten kurtaran CIA’den Graham Fuller, 1982 yılında CIA’in Yakın Doğu ve Güney Asya’dan sorumlu milli haberalma görevlisi olarak atandı. Fuller’in FETÖ lideri Gülen ile teması ve onu kullanması da o yıllarda başladı" ifadelerine yer verdi.

    'Orta Asya'da FETÖ'yle mücadele eden ilk ülke Rusya oldu'

    "FETÖ’nün Orta Asya’daki CIA adına faaliyetlerini ilk sezen ve mücadele eden Rusya oldu" diyen Şener ayrıca, FETÖ'nün Orta Asya'daki okullarının CIA görevlilerine üs niteliğinde işletildiğini söyleyen Şener, bu durumun ilk olarak Rusya tarafından tespit edildiğini söyledi ve Polis Akademisi tarafından hazırlanan FETÖ raporunda ilgili ifadeleri aktardı: 

    “2002 yılında Rus İstihbarat Teşkilatı (FSB), FETÖ okullarının Amerikan istihbarat teşkilatıyla doğrudan ilişkisi olduğunu, CIA adına Rusya’nın ulusal çıkarlarına aykırı olarak istihbarat çalışmalarında bulunduğunu, okullarındaki öğretmen ve öğrencilerin de normal öğretmen ve öğrenci dışında bir asker ve istihbaratçı motifinde yetiştiğini tespit edip, Rusya Yüksek Mahkemesi kararıyla, okulların büyük bir kısmını kapatma kararı vermiştir.”

    'FETÖ ilk darbe girişimini Özbekistan'da yaptı'

    Öte yandan Şener, FETÖ'nün darbe girişiminin Türkiye'den önce Özbekistan'da gerçekleştirildiğini söyledi ve Özbek lider İslam Kerimov'a yönelik düzenlenen suikast girişiminde de FETÖ parmağı olduğunu söyledi:

    "Bölgede FETÖ ile mücadele eden ikinci ülke Özbekistan oldu. 1 Eylül 1991’de bağımsızlığını ilan eden Özbekistan’da 1992 yılında okul açan FETÖ’nün, yabancı istihbarat teşkilatlarıyla ilişkisi yanında Özbek lider İslam Kerimov’a yönelik suikast girişiminde de rolü ortaya çıkmıştı. Özbekistan 2000 yılında FETÖ’nün ülkedeki 16 okulunun faaliyetlerine son vermiş, Zaman Özbekistan isimli gazetesini kapatarak örgüt üyelerini sınır dışı etmişti. Bu durum polis akademisinin raporunda şöyle anlatıldı: '1999’da Özbekistan’daki ilk darbe girişiminde Özbek lider İslam Kerimov’a karşı gerçekleştirilen suikast girişiminin arkasında FETÖ parmağı bulunmasının ardından terör örgütünün okulları kapatılmış ve örgüt mensupları sınır dışı edilmiştir. Suikast eylemini gerçekleştirmeye çalışan istihbarat elemanlarının bir kısmı da tutuklanıp cezaevlerine konulmuştur. Yani FETÖ ilk darbe girişimini esasen Özbekistan’da gerçekleştirmiştir.'"

    MİT, CIA ile FETÖ ilişkisini 1991'de tespit etti

    Şener ayrıca, FETÖ'nün CIA ile ilişkisinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 1991 yılında tespit edildiğini söyledi. 

    Şener'in aktardığına göre, devlet arşivlerindeki 3 Nisan 1991 tarihli, 4104000 esas no’lu ve ‘F.Gülen, CIA Bağlantıları’ başlıklı raporda şu bilgiler yer alıyor:

    “Körfez Savaşı’ndan sonra çeşitli ülkelerden Türkiye’ye gelen kişilerin özel temaslarla, maksatlı araştırma yaptıkları tespit edilmiştir. Söz konusu şahısların ABD, CIA bağlantıları tespit edilmiş, Türkiye’de kendi amaçları doğrultusunda kullandıkları Fetullah Gülen ve cemaat bağlantıları ortaya çıkmıştır. CIA bağlantılı çalışan cemaat mensupları Türkiye’de araştırma adı altında, istihbarat bilgisi toplayan şahıs ve kurumlara maddi, lojistik destek sağlamış(...) sorunsuz çalışmalar yapmasına olanak sağlamıştır.”

    Etiketler:
    Özbekistan, Orta Asya, FETÖ, Nedim Şener
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