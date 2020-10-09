İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu uyardı: Pozitif vaka sayımız yükselme trendinde, aman dikkat

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, eylülün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, koronavirüs salgınının gidişatına ilişkin açıklamada bulundu.

"Salgın kontrol altında ama bitmedi" diyen Memişoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eylül ayının ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayısının yükselme trendinde olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Memişoğlu, "Yatan hastaya henüz yansımasa da Eylül'ün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayımız son hafta yükselme trendinde Aman dikkat! Temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyalım... Salgın kontrol altında ama bitmedi!" ifadelerine yer verdi.