Kırıkkale’de sahte içkiden 7 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale’de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. 7 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, bir kişinin ise durumu ağır. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il emniyet müdürlüğünün kentte başlattığı sahte içkiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan İzmir’de de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerden 7’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.