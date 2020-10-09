Kayıt
14:38 09 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Dilipak: AK Parti'den gelen suç duyurularına karşı ifadem 200 sayfaya yakın, bir de bu işin öbür dünyası var

    Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 63
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104034/05/1040340523_0:7:1200:682_1200x675_80_0_0_560c555a730defedce1b63127e38ba68.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010091042999363-dilipak-ak-partiden-gelen-suc-duyurularina-karsi-ifadem-200-sayfaya-yakin-bir-de-bu-isin-obur/

    Kadınlara yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle tepki çeken Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, AK Parti tarafından yapılan suç duyurularına karşı verdiği ifadesinin yaklaşık 200 sayfa sürdüğünü aktardı. Dilipak, "Hatırlatırım bir de bu işin öbür dünyası var" dedi.

    Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 'Ve son ifademi de verdim!' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine, 'AKP'nin papatyaları' ve 'İnanmamanız gerekmez mi idi?' başlıklı yazıları nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlatarak başladı.

    "AK Parti ve KADEM’den gelen suç duyurularına da cevabımı verdim. Bakalım bundan sonra ne olacak göreceğiz! AK Parti’den gelen suç duyurularına karşı ifadem 200 sayfaya yakın. Suçlamaları ve cevaplarımı bugünden itibaren www.dilipak.com’da okuyabilirsiniz" diyen Dilipak, şöyle devam etti:

    "Dava; ‘AKP’nin Papatyaları’ başlıklı yazıma yönelik.

    - ’AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler’ kim?

    - O ‘Lale Devri çocukları’ kim?. Bu ‘Erguvani AKP’nin ‘Papatyaları’(!) kimler?

    - ’Fahişe ve türevleri’ kavramı ne zaman, nasıl aklıma geldi?.

    - LGBT+, ‘Onur yürüyüşü’, ‘Feministiz, Fahişeyiz’ diye pankart açanlar kimler? Ve bunların yazımla ilişkisi ne?

    Hepsinin bir hikayesi var. Bu konularda mesela Özal’ın yakın arkadaşlarından, ANAP eski milletvekili Yalçın Koçak’ın tanıklığı önemli. Hüdayi Vakfı’ndan gelen bir açıklama da var. Ve 40 yıla yakın gazetecilik yaptıktan sonra emekli olan, yurt içinde ve yurt dışından akademik kariyer sahibi olan, sol gelenekten gelen, emekli bir gazetecinin Sırrı Çağlar’ın yazdıklarımla ilgili döneme ilişkin ilginç tanıklıkları var. ‘Şüpheli’ sıfatımla, ‘İstanbul sözleşmesi’ ile ‘LGBT+’nin nasıl iç içe geçtiğini sunduğum belgelerde ayrıntıları ile izah ettim.

    Birileri ‘İstanbul sözleşmesi’ni gözümüze çok yaklaştırıp, arkasında CEDAW ve Lanzarote’yi gizlemeye çalışıyor. ‘İstanbul sözleşmesi’ ile LGBT arasındaki bağ adeta göz ardı ediliyor.

    Bu meseleyi dinle ilişkilendirmeyelim, bunu siyasetle ilişkilendirmeyelim diyenler de var, ama diğer yandan LGBT lobisi, Hükümete, STK’ya, İçişleri Bakanlığı'na çalışma esasları raporları veriyor.

    Abdurrahman Dilipak
    © AA
    AK Parti Kadın Kolları, Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulundu
    Ankara’da kendisini ön plana çıkartmayan bazı çevreler ’İstanbul sözleşmesi sorununu çözmek için ortamı soğutmaya çalışıyor, bir de LGBT gailesi çıkarmayalım’ diye, STK’ları kontrol altına tutmaya çalışıyor, benzer şekilde ‘STK’lar bu konuda talepte bulunmuyor zaten akademisyenler bunu psikolojik, genetik sorun olarak tartışıyorlar’ diye Ankara’ya mesaj gönderenler de var. 

    LGBT lobisi uluslararası strateji kuruluşlarından ve istihbarat örgütlerinden danışmanlık hizmet alıyor. Bu konularda şeffaf değilseniz, sorun çözelim derken sorun üretirsiniz. Aslında dikkatli bakarsanız, kim kimdir, kimin eli kimin cebinde görebilirsiniz. Bir de bizim STK’larımız da artık daha fazla bu komplolara gelmemeli. Sonra altı ay bir güz giderler, bir arpa boyu yol alamazlar. BM’nin bu konuda bir raporu var, ’Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği’ konusunda 61 sayfa açıklama yapılmış.

    Rapor giriş ve özetten sonra ‘LGBT kı̇şı̇lerı̇n ı̇nsan haklarının korunmasına daı̇r devletlerı̇n beş temel yasal yükümlülüğü’ başlığı altında şu bölümleri ayrıntılı olarak ele almış. ‘Birey’lerin homofobik ve transfobik şiddetten korunması, LGBT kişilere yönelik işkencenin ve zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı muamelenin önlenmesi, Eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığın yasaklanması, ifade özgürlüğü, örgütlenme ve barışçıl toplanma, haklarına saygı gösterilmesi’..

    İstanbul sözleşmesinin genel yükümlülükler bölümündeki şu ifadelere ne demeli: ’Taraflar, (...) Kadınların ve erkeklerin toplumsal olarak klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargıların, törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün kazınması amacıyla kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarının değiştirilmesine yardımcı olacak tedbirleri alacaklardır.’ 

    Birileri bu iki konuyu birlikte götürüyor, birileri size bu konuları karıştırmayın diyorsa, ne yapmış oluyorlar. Şimdi daha iyi anlıyorum, bana dava açılmasını sağlayanların asıl maksatlarını..

    Evet evet, benim ifadelerimi çarpıtanlar, demediğim sözleri bana isnat ederek üzerinden algı oluşturanlar, okullara da el atmışlardı. ‘Taraflar, yerine göre, tüm eğitim seviyelerinde resmi müfredata, kadın erkek eşitliği, toplumsal klişelerden arındırılmış toplumsal cinsiyet rolleri, (...) gibi konuların (...) dahil edilmesi için gerekli tedbirleri alacaklardır.’ Çocuklarınızın cinsel tercih ve yönelimlerine, deneyimlerine karşı NÖTR kalmalısınız! AB böyle buyuruyor!

    Media’daki rezillikler karşısında seslerini çıkarmayanların, bana karşı 81 ilde adliyelere koşmaları ilginç değil mi. Onlar ve Media’da onları alkışlayıp beni kınayanlar, ekleri ile ve avukat mütalaası ile birlikte 230 sayfayı bulan ifademi okuyacaklar mı aceba! Vuruyorsunuz bari dinleyin!. (Okumak isteyenler bu belgelere daha önce olduğu gibi www.dilipak.com ve youtube (Abdurrahman Dilipak) sayfamdan, facebook ve instagram gibi diğer sosyal media ağlarındaki linklerden ulaşabilirler). Hatırlatırım bir de bu işin öbür dünyası var. ’Beyaz Türkler’, ‘Beyaz Kürtler’, ‘Beyaz solcular’dan sonra ‘Beyaz Müslümanlar’ mı ortaya çıkacak yoksa? 

    Yazımda kastetmediğim bir ifadeden dolayı genel yayın yönetmenleri, yazarları ve yayınladıkları haberlerle eleştiri oklarını yöneltip bana adeta ahlak dersi vermeye kalkan medya çevreleri, yarışma sonucu gibi biyolojik babanın açıklandığı, tarafların birbirine küfrettiği, aile mahremiyetinin stüdyoda raytinglere meze edildiği yayınlardan rahatsız olmuyorlar anlaşılan! Görsel medyada cereyan eden birçok ahlaksızlığa gözlerini yumanlar, LGBT+’ın ‘Onur yürüyüşü’ndeki pankartlar karşısında seslerini çıkarmayanlar, somut birçok hakaret karşısında dilleri lâl olanlar tüm Türkiye’de aşkla bana dava açmak için savcılıklara koştular... 

    Unutmayalım ki bu dünyada bizler kimlerle ne yapıyorsak, öbür dünyada ona göre bir yerde toplanacağız. Bu anlamda Şevki Yılmaz’ın geçen gün Akit TV’de dile getirdiği Hz. Lut’un karısı ile ilgili uyarının tekrar altını çizmek gerek. ‘Hz. Lut’un karısı azaba sebeb olan çirkin fiili işlediği için değil, buna göz yumduğu ve bu çirkin fiile itiraz etmediği için helak olanlardan oldu!’

    İşte böyle... Gittim, başım dik, alnımın akı ile sırtımda dualarla, şerefle, izzet ve ikbal ile ifademi verdim..’Galu bela’da verilen sözün, ‘şahidliğin’ ve ‘Kul hakkı’nın hesabının görüleceği ‘Mizan günü’nün sahibine şükürler olsun! Şüphesiz ki, O, her şeyi görür, duyar, akıllardan ve kalplerden geçenleri, kapalı kapılar arkasında fısıldayarak konuşulanları bilir. O, din gününün, hesab gününün sahibidir. Ve herkese yapıp yapmadıklarının, söyleyip söylemediklerinin hesabının sorulacağı bir gün var! İman ettim. Selam ve dua ile."

    Etiketler:
    Papatya, Yeni Akit, ifade, Hakaret, Suç duyurusu, KADEM, AK Parti, Abdurrahman Dilipak
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İkinci Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türk ordusunun kontrolü sağladığı Maraş, adayı ikiye ayıran yeşil hat üzerinde kalması nedeniyle BMGK kararıyla 1974'te boşaltıldı ve iskana kapatıldı
    46 yıl sonra halkın ziyaretine açılan Maraş'tan kareler
    Karikatür
    Trump, Rusya ve Clinton soruşturmalarında 'gizliliği kaldırdı'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet