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    ÖSYM soru hazırlama uzmanı, sınav sorularının sızdırıldığını söyledi

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010091042999489-osym-soru-hazirlama-uzmani-sinav-sorularinin-sizdirildigini-soyledi/

    Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in yargılandığı davada tanık olarak dinlenen ÖSYM soru hazırlama uzmanı Y.G., 2012 KPSS sorularının sızdırıldığını söyledi.

    Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in 'FETÖ üyeliği' ve 'zincirleme şekilde görevi kötüye' kullanma suçlamasıyla yargılandığı davaya devam edildi.

    Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Demir ile avukatı katıldı. Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrak okundu, buna ilişkin tarafların beyanı alındı.

    Daha sonra Demir'in ÖSYM Başkanı olduğu dönemde soru hazırlama uzmanı olarak görev yapan Y. G., tanık sıfatıyla dinlendi.

    Ali Demir
    © AAErçin Top
    Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir: Soruların nasıl çalındığını ben de merak ediyorum
    Demir'den önce ÖSYM'de sınav sorularının tek merkezden toplanmadığını, bunun yerine soruların her alana ayrılan 'sır cihazı' olarak adlandırılan dijital belleklerde tutulduğunu anlatan Y.G, bu sistemde uzmanların sadece kendi alanlarıyla ilgili sorulara ulaşabildiklerini ifade etti.

    Demir'in ÖSYM Başkanı olmasının ardından havuz sistemine geçildiğini ancak bu sistemle soruların sızdırılmasının önünün açıldığını belirten Y.G. şöyle devam etti:

    "Ali Demir döneminde getirilen bu havuz sisteminde de hazırlanan bütün sorular tek bir yerden toplanıyordu. Önceki sistemde ise her alanın soruları 14-15 ayrı yerde bulunduruluyordu. Yani soruları çalmak isteyen biri bütün alanlara girmek zorundaydı ancak Demir'in getirdiği soruların tek bir yerde toplandığı havuz sisteminde ise soruları çalmak isteyen kişi bir alana girerek sonuca ulaşacaktı. Havuz sistemi şaibeli olan 2012 KPSS'den sonra güvenlik önlemi için yapılmıştı ancak görüldü ki hiç de güvenilir değilmiş."

    'ÖSYM yönetimi önlem almadı'

    2012 KPSS'ye ait bazı soruların Dicle Haber Ajansı'nda yayımlandığı görülünce şaşkınlık yaşandığını, söz konusu soruların kitapçık şeklinde olmadığını anlatan Y.G, şu beyanlarda bulundu:

    "2012 KPSS sorularının sızdırıldığı aşikar olmasına rağmen dönemin ÖSYM yönetimi buna yönelik bir önlem almadı. O dönem yapılan İdari Hakimlik Sınavı'nda yüksek not alanların karı koca olması gerekçe gösterilerek sınav iptal edildi ancak KPSS ise soruların sızdırılmasına ilişkin onlarca gelişme varken iptal edilmedi. Zira ÖSYM Yönetim Kurulunun sınavı iptal etme yetkisi vardı. 2012 KPSS'den sonra ÖSYM sınav sistemine şüphe ile yaklaşmaya başladım. O dönem kesinlikle sorular sızdırıldı."

    Tanık beyanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Demir ve avukatının, eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın da aralarında bulunduğu isimlerin tanık olarak dinlenmesine ilişkin talebin bir sonraki celse değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

    Etiketler:
    Yusuf Ziya Özcan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), KPSS, Sınav, Ankara, FETÖ, Ali Demir, ÖSYM
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