Halil Sezai'nin 13 yıla kadar hapsi istendi

Halil Sezai'nin darp ettiği yaşlı adam konuştu: Kalbim tıkalıydı, yerdeyken bile vurdu. Kelime-i Şehadet getirdim. O sırada 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' diye daha çok dövdü https://t.co/a03uNVfken pic.twitter.com/vIKPmVJ74I