Koronavirüse yakalanan CHP'li Aydınlık yoğun bakımda

Kovid-19'a yakalanan CHP'li Aydınlık, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.
Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla duyuran Aydınlık, "Genel sağlık durumum iyi, tedavim bir süre hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. En derin sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullanmıştı.
Değerli dostlarım, değerli hemşehrilerim gerekli görüldüğü için yapılan Covid_19 testimin pozitif çıktığını ögrenmiş bulunmaktayım.— Aziz AYDINLIK (@azizaydinlikchp) October 6, 2020
Genel sağlık durumum iyi, tedavim bir süre hastanede devam edecek.
Dualarınızı eksik etmeyin.
En derin sevgi ve saygılarımla...
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