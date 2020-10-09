Koronavirüse yakalanan CHP'li Aydınlık yoğun bakımda

Değerli dostlarım, değerli hemşehrilerim gerekli görüldüğü için yapılan Covid_19 testimin pozitif çıktığını ögrenmiş bulunmaktayım.



Genel sağlık durumum iyi, tedavim bir süre hastanede devam edecek.



Dualarınızı eksik etmeyin.



En derin sevgi ve saygılarımla...