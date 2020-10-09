Medeni Kanun'la ilgili tepki çeken sözleri sonrası açığa alınan Edizer: Sırlarım mezara gidecek

Medeni kanunu hedef alıp erkeklere ikinci eş çağrısında bulunan ve sosyal medya paylaşımları ile büyük tepki çeken eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, "Bizim açıkta olması gereken her şeyimiz açıktaydı zaten. Kapalı olması gereken de bizimle mezara gider; yaverliğimizin sırları gibi" dedi.

Geçen haftalarda "Allah'u Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsanız, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz. Ama bizi bacılara mahçup etmeyin" açıklaması yapan Ali Edizer, tepkilerin hedefinde yer aldı.

İlk olarak GATA'daki başhekim yardımcılığı görevinden alınan Edizer, daha sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de uzaklaştırılmıştı.

'Açıkta olması gereken her şeyimiz açıktaydı'

Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapan Edizer, “Açığa alınmak derken?' Bizim açıkta olması gereken her şeyimiz açıktaydı zaten. Kapalı olması gereken de bizimle mezara gider; yaverliğimizin sırları gibi” ifadelerini kullandı.

​'Emekli olayım' diyordum, şimdi vazgeçtim'

Bir dönem Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın özel kalem müdürlüğüne de yapan Edizer başka bir paylaşımında ise “Susmamı, bir kenara çekilmemi tavsiye eden iyi niyetli kardeşlerime teşekkür ederim. Amma: İki yıldır emekli olayım, diyordum, şimdi vazgeçtim. Hukuk dairesinde sonuna kadar mücadele edeceğim. Her şey sadece Allah'ın (cc) dilemesiyle olur…” dedi.

Susmamı, bir kenara çekilmemi tavsiye eden iyi niyetli kardeşlerime teşekkür ederim.

Amma :



İki yıldır emekli olayım, diyordum, şimdi vazgeçtim.



Hukuk dairesinde sonuna kadar mücadele edeceğim.



Her şey sadece Allah'ın (cc) dilemesiyle olur... — Ali Edizer (@draliedizer) October 9, 2020

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