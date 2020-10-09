İstanbul trafiğinde cuma akşamı yoğunluğu

Cuma mesai sonu İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Meteoroloji uyarılarının ardından kentte 3 gündür yağmur aralıklarla sürüyor. Yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Dolu uyarılarının ardından kapalı otoparklara bırakılan araçların da trafiğe çıkmasıyla İBB haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı.

Yoğunluk her iki yakada da özellikle TEM ve D-100 Karayolu'nda etkisini gösteriyor.