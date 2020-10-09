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    Koca: Türkiye'de İstanbul dışında vakaların azalmadığı ilimiz yok

    © AA / Aytuğ Can Sencar
    Türkiye
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an Ankara, İstanbul'un yarısına indi. Vakayı gizleyerek bu sonucu elde edebilir misiniz? Türkiye'de şu an vakanın azalmadığı İstanbul dışında hiçbir ilimiz yok" dedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana’da İl Değerlendirme Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

    Koca, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili olarak "Faz3 çalışması da 10 binlerce kişi de denecek. Deneklerin aşıdan önce 5 günlük karantina süreci olacak. Bu süreç 2 haftalık bir zaman gerektirmiş olacak. 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak" ifadelerini kullandı.

    Türkiye genelinde İstanbul hariç tüm illerde vaka sayılarının azaldığını belirten Koca, ayrıca Adana, Mersin, Kahramanmara, Hatay, Osmaniye ve Kilis'teki son durumu da paylaştı. 

    Koca ayrıca, Türkiye genelinde  yoğun bakım doluluk oranının yüzde 68 olduğunu söyledi. 

    Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

    - Bu yıl toplamda hastanelerimizde 466 milyon muayene yapılmış, 7 milyon kişi yatarak tedavi görmüş.

    - Türkiye salgına karşı dünyada örneği az görülen bir halk sağlığı hizmeti gösterdi. 

    - Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişme, ülkemizin gösterdiği başarı virüse karşı kayıtsızlığa yol açmamalı.

    - Adana'da bir ay öncesine göre vaka sayısı yüzde 66 düştü. Yatak doluluk oranı yüzde 59, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 30.  

    - Mersin'de yatak doluluk oranı yüzde yüzde 49,  yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 19. 

    -Kahramanmaraş'ta yatak doluluk oranı yüzde 50,  yoğun bakım doluluk oranı yüzde 78, solunum cihazı doluluk oranı yüzde20.

    - Hatay'da yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 37.

    - Osmaniye'de yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 13.

    - Kilis'te yatak doluluk oranı yüzde 49, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 33. 

    - Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 46, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31.

    -Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayımız 11 bin 800.

    Soru-Cevap

    - (Aşı çalışmaları) Pazartesi ya da salı günü bin kişilik yerli aşı üretiminin dozu tamamlanmış olacak. Üretimden sonra denekler üzerinde çalışmalar başlayacak. İlk olarak 44 kişide denenecek. Deneklerin baştan 5 günlük karantinaya alınma süreci olacak. Bu süreç 2 haftalık bir zaman gerektirecek. 2 tane çalışmanın uygulamaları daha ön planda olacak. Önümüzdeki dönemde 2 ya da 3 aşıyla daha insan uygulamasına geçmiş olacağız. Aşı çalışmalarında, insanlar için 1000 kişilik dozun üretimine başlandı. Önümüzdeki hafta 1000 kişilik dozun üretimi tamamlanmış olacak. - Bir aşıda iki hafta sonra ilk insanlı deneme yapılacak. 

    -  Salgının birinci pikini, asıl bu dönemde Anadolu’daki illerimiz yaşıyor.

    - (Hasta - Vaka tanımları) Semptomu olan, testi pozitifleri hasta olarak görüyoruz. Biz ülke olarak, semptomu yani bulgusu olan kişilere test yapıyoruz.

    -  Şu an Ankara, İstanbul'un yarısına indi. Vakayı gizleyerek bu sonucu elde edebilir misiniz?

    - Türkiye'de şu an vakanın azalmadığı İstanbul dışında hiçbir ilimiz yok.

    -  (İlk vaka şubat ayında görüldü' iddiası) 22 Marttan önce testi pozitif olan Mersinli yok. Mersin'de ilk vaka 22 Mart'ta görüldü.

    Etiketler:
    Kilis, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Adana, yeni koronavirüs zatürresi, Koronavirüs Bilim Kurulu, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs Görev Gücü, Koronavirüs tanı kiti, Koronavirüs testi, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs, Fahrettin Koca
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