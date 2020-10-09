MSB: Soçi Mutabakatı kapsamında 85 Türkiye-Rusya Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Barış Pınarı Harekâtı’nın 1’inci yıl dönümü dolayısıyla Suriye’nin kuzeyinde yapılan faaliyetler ve gündemdeki diğer önemli konulara ilişkin olarak hazırlanan basın bilgilendirme videosuna internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz.https://t.co/KoNHBY7xuC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2020

Kara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir yıl önce 9 Ekim 2019'da Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını hatırlattı.

Kara, harekat öncesi Suriye'deki terör örgütleri tarafından Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye ve sınır karakollarına güdümlü tanksavar füzeleri gibi gelişmiş silahlar ve keskin nişancılar da kullanılarak toplam 492 saldırı yapıldığını anımsattı.

Bölgede devam eden terör yapılanması ve saldırıların milli güvenliğe yönelik tehdidin boyutunu ve ciddiyetini artırdığını, göç baskısını devam ettirdiğini, gönüllü geri dönüşleri engelleyerek Suriye'de istikrar ve güvenliği sağlamaya yönelik bölgesel ve uluslararası girişimleri olumsuz etkilediğini ifade eden Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör örgütlerine karşı tedbir almak ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla dost ve müttefik ülkelerle askeri ve diplomatik görüşmeler yapılmış ancak bölgeden terör örgütlerinin çıkarılması, tahkimatların imhası, ağır silahların toplanması gibi hususlarda bir ilerleme sağlanamamış, güvenli bölge çalışmaları sonuçsuz kalmıştır. Hudut güvenliğimize yönelik tehdit ve düşmanca tutumların artarak devam etmesi neticesinde TSK tarafından uluslararası hukuk ve BM Sözleşmesi 51'inci maddesinde düzenlenen meşru müdafaa hakkı çerçevesinde 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı başlatılmıştır."

Kara, çok kısa sürede büyük bir başarı ile sonuçlanan harekat ile hudut güvenliğini sağlamak, milli güvenliği tehdit eden teröristleri etkisiz hale getirmek, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, güvenli bölge tesis ederek istikrar sağlamak ve ülkedeki Suriyelilerin evlerine güvenli, gönüllü ve saygın bir şekilde geri dönmelerinin amaçlandığını söyledi.

Söz konusu harekatla sadece Türkiye'nin değil, bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Yezidiler ve Süryaniler gibi diğer etnik grupların da güvenliğinin hedeflendiğini anımsatan Kara, "Bugüne kadar toplam 605 meskun mahallin tamamı teröristlerden arındırılarak 4 bin 219 kilometrekarelik alanda kontrol sağlanmış, 1110 mayın ve 2 bin 199 el yapımı patlayıcı ile çok sayıda terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Mehmetçiğin teröristlerden temizleyerek güvenli bölge haline getirdiği Barış Pınarı Harekat alanında, başta su ve elektrik olmak üzere temel altyapı ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla diğer kurumlar ile koordineli olarak gerekli çalışmalarımız devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Binbaşı Pınar Kara, Resulayn kırsalında bulunan ve Haseke ile Tel Tamir bölgesini besleyen Allouk Su Tesisi'nin koordineli çalışmalar neticesinde onarılarak faaliyete geçirildiğini, halen, buradan Haseke ve kırsalı ile Tel Tamir bölgesine su verilmeye devam edildiğini aktardı.

Barış Pınarı Harekat alanında 400 okul, 86 cami ve 7 kilise yapıldı

Rusya Federasyonu ile koordineli yoğun çalışmalar sonucunda Barış Pınarı Harekat bölgesindeki meskun mahallerin yüzde 68'ine (413 meskun mahal) elektrik verildiğini anlatan Kara, ayrıca, 25 adet GSM baz istasyonu kurulduğunu, baz istasyonlarının bölgede yaşayan halk tarafından aktif olarak kullanıldığını dile getirdi.

Bugüne kadar Barış Pınarı Harekat alanında 400 okul, 86 cami ve 7 kilisenin hizmete açıldığına dikkati çeken Kara, şunları söyledi:

"Hizmete giren devlet hastaneleri ve mobil sağlık birimleri vasıtası ile 250 binden fazla Suriyeli kardeşimiz muayene edilmiştir. Ayrıca bölgede bulunan personelimiz ve halkın koronavirüs salgınından etkilenmemesi için de gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Ülkemizin, hayatın normalleşmesine yönelik gayretleri sayesinde terör örgütü baskısı sebebiyle topraklarını terk etmek zorunda kalan halk tekrar evlerine dönmektedir. Bölgedeki sorunları çözmek maksadıyla 22 Ekim 2019'da Rusya Federasyonu ile yapılan Soçi Mutabakatı kapsamında bugüne kadar toplam 85 Türkiye-Rusya Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. Bölgede kalıcı barışın sağlanması için Rusya ile iş birliği ve koordinasyon faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bütün komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız, aynı saygıyı komşularımızdan da bekliyoruz. TSK tarafından, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat alanlarında hayatın normalleşmesi, Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması, hudutlarımızın emniyetinin sürdürülmesi maksadıyla faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir."

Terörle mücadele

Kara, 'TSK'nın Türkiye'nin ve Türk milletinin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü' vurguladı.

Terörle mücadele faaliyetlerine, başta Irak'ın kuzeyi olmak üzere yurt içinde ve dışında aralıksız ve taarruz anlayışıyla devam edildiğini anlatan Kara, icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde son 10 gün içerisinde 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Azerbaycan'a destek

"Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ve doğrudan sivilleri hedef alarak savaş suçu işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınadığımızı tekrar belirtmek istiyoruz." diyen Kara, tüm imkanlarla halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını kullanan, kendi öz topraklarını geri kazanma mücadelesi veren Azerbaycan Türklerinin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yanında olunacağını bildirdi.

Libya

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzalanan askeri eğitim, işbirliği ve yardım anlaşması kapsamında Libyalıların Libya da eğitilmesi maksadıyla çeşitli eğitim merkezlerinde verilen eğitimlere devam edildiğini vurgulayan Kara, şunları kaydetti:

"Libyalı kardeşlerimize Türkiye'de Harp Okullarımızda ve eğitim merkezlerimizde de eğitimler verilmektedir. Libya'daki askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerimizin yanı sıra bugüne kadar bomba imha uzmanlarımız tarafından, Libya'da mayın, EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam edilmektedir. Bugüne kadar 115 mayın/EYP tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir. 'Libya Libyalılarındır' yaklaşımıyla, askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerine ve Milli Mutabakat Hükümeti'ne desteğe devam edeceğiz."

Savunma sanayii

Kara, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ve özel sektör iş birliğiyle TSK envanterinde yer alan M113 sınıfı paletli zırhlı aracın modernizasyonu kapsamında proje başlatıldığını açıklayan Kara, "Proje ile zırhlı araçların hibrit tahrik sistemiyle donatılması, insanlı ve insansız olarak kullanılabilmesi, araçlara yeni nesil yazılım ve sistemler kazandırılması, yakıt tüketimi ve bakım idame masraflarının düşürülmesi, motor ve transmisyon konusunda yurt dışı bağımlılığın ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Araçlara, MKEK tarafından geliştirilen 25 milimetre silah sisteminin entegre edilmesi planlanmaktadır." diye konuştu.

Kara, yine özel sektör iş birliği ile ASFAT tarafından son teknolojik gelişmeler ışığında anti-personel mayınları etkisiz hale getirecek, her türlü arazide başarı ile görev yapacak uzaktan kumandalı mekanik mayın temizleme aracının tasarlandığını, balistik zırhla güçlendirilen aracın, saha performansı, süratli parça değişimi, çoklu aparat kullanımı ve her türlü araçla kolay taşınabilirlik açısından dünyadaki emsallerine göre üstün özeliklere sahip olduğunu bildirdi.

Binbaşı Kara Kovid-19 salgını ile mücadeleye, harekat, tatbikat ve personel temini gibi tüm diğer faaliyetler etkilenmeden ve tedbirlere sıkı bir şekilde uyularak devam edildiğini sözlerine ekledi.