Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın ifadeleri gerçek dışıdır

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı'nın ifade ettiği, 'şahsına yönelik adaylıktan çekilmesi mesajı verildiği' yönündeki iddiaların, gerçek dışı olduğu yönünde açıklama yaptı.