Doludan korumak için aracına Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı

İstanbul Fatih'te doludan korumak için otomobilinin üzerine Türk Bayrağı seren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 'tekniker' olarak görev yapan Hüsnü Y.(35), 'Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alametlerini aşağılamak' suçundan gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Tevfik Fikret Polis Merkezi'ne götürülen Hüsnü Y., emniyette verdiği ifadede "Art niyetli olarak yapmadım, sadece arabamı yağıştan korumak için yaptım" dedi.

Öte yandan araca serilen Türk bayrağı, savcılık kararıyla polisler tarafından Hüsnü Y.'den alınarak emniyete götürüldü.

Ne olmuştu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından başta İstanbul olmak üzere çevre iller için şiddetli dolu uyarısında bulunulmuştu. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 'tekniker' olarak görev yapan Hüsnü Y. arabasını doludan korumak için Türk bayrağı örtmüştü. Video tepki toplamıştı.