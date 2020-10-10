İstanbul'da 'PKK operasyonu': Çok sayıda kişi gözaltına alındı, adreslerdeki aramalar devam ediyor

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, PKK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda şüphelinin adresini tespit etti.

Özel harekat timlerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

İstanbul'da 'PKK operasyonu': Çok sayıda kişi gözaltına alındı, adreslerdeki aramalar devam ediyorhttps://t.co/l4lPNyltsA pic.twitter.com/aLQEaCzYrk — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 9, 2020

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