Yüzünü asitle yakan eski erkek arkadaşını affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Buluttepe mahallesinde 15 Ocak 2019’da erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından asitli saldırıya uğrayan ve ilerleyen süreçte bu kişiyi affedip şikayetinden vazgeçen Berfin Özek yeni bir açıklama yaptı.
Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre kararından dolayın pişman olduğunu belirten Özek, o dönem ruhen ve bedenen kendisini çok hissettiğini aktardı. "Verdiğim kararların ne doğrultuda gideceğini bilmiyordum. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmediğim için her şeyin bana doğru geldiğini düşünüyordum. Bu verdiğim karar, yanlış bir karar. Bu karardan dolayı çok pişmanlık duydum" diyen Özek, şöyle devam etti:
- "Kendi kendimi sorgulamaya başladım, 'Berfin sen ne yapıyorsun?', 'Sen neredesin, sen bu değilsin, kendine gel'. Kendi kendimle konuştum 'Bu karar yanlış, ailene dönmelisin, ailene gitmelisin'. Ailem her zaman yanımdaydı. Vermiş olduğum kararı desteklemiyorlardı hiçbir zaman. 'Kızım verdiğin karar yanlış, gel' dediler. Her zaman arkamda durdular. Ben şu an kendimi toparlamış bir durumdayım. Aldığım kararın yanlış olduğunu çok iyi biliyorum."
O dönem Casim Ozan Çeltik ile mektuplaştığını ve konuştuğunu anlatan Özek, şunları kaydetti:
- "Evet, mektuplaştık. Bu süreçte konuşma fırsatımız da oldu. Ama hiçbir zaman o konuyla alakalı konuşmadık. 'Beni affeder misin bilmiyorum ama ben çok pişmanım' dedi. 'Yapılmayacak bir şey yaptım, tüm suç bende' dedi. O anki psikoloji ile ben de bu kararı aldım. Şu an 'Böyle bir şey yapar mısın' deseniz, yapmam. O anki boşluğuma geldi ve inanın çok yanlış bir karar. Ve şu an kendime çok şaşırıyorum. Şu an kendimi iyi hissediyorum ve evet ailemin yanındayım. Kadın dayanışması halen sürüyor.
- Bu yaşadığım şey aslında bana güç veri diyebilirim. Çünkü insan düşünüyor; neyin doğru, neyin yanlış olduğunu. İnsan her zaman doğru karar veremiyor. O anki boşluğa düştüğüm için doğru karar veremedim. Bundan sonra yardıma muhtaç olan, şiddete maruz kalan insanların har zaman yanında, arkasında olacağım. Bu tür durumların meydana gelmemesini gönülden çok istiyorum. İnşallah tekrar tedaviye çağrılacağım. Bu süreçte gerçekten heyecanlıyım. Tekrar bir tedavi süreci, tekrar bir değişim. Göz kapaklarım yapılacak. Biliyorsunuz sağ gözüm görme yetisini kaybetti, sol gözümde ilerleme çok fazla derecede. Tekrardan göz kapaklarım yapılacak, göz ameliyatlarına gireceğim."
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