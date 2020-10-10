Yüzünü asitle yakan eski erkek arkadaşını affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yüzüne asit döken ve bu suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'i affederek şikayetinden vazgeçen Berfin Özek, "Bu verdiğim karar, yanlış bir karar. Bu karardan dolayı çok pişmanlık duydum" dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Buluttepe mahallesinde 15 Ocak 2019’da erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından asitli saldırıya uğrayan ve ilerleyen süreçte bu kişiyi affedip şikayetinden vazgeçen Berfin Özek yeni bir açıklama yaptı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre kararından dolayın pişman olduğunu belirten Özek, o dönem ruhen ve bedenen kendisini çok hissettiğini aktardı. "Verdiğim kararların ne doğrultuda gideceğini bilmiyordum. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmediğim için her şeyin bana doğru geldiğini düşünüyordum. Bu verdiğim karar, yanlış bir karar. Bu karardan dolayı çok pişmanlık duydum" diyen Özek, şöyle devam etti:

"Kendi kendimi sorgulamaya başladım, 'Berfin sen ne yapıyorsun?', 'Sen neredesin, sen bu değilsin, kendine gel'. Kendi kendimle konuştum 'Bu karar yanlış, ailene dönmelisin, ailene gitmelisin'. Ailem her zaman yanımdaydı. Vermiş olduğum kararı desteklemiyorlardı hiçbir zaman. 'Kızım verdiğin karar yanlış, gel' dediler. Her zaman arkamda durdular. Ben şu an kendimi toparlamış bir durumdayım. Aldığım kararın yanlış olduğunu çok iyi biliyorum."

O dönem Casim Ozan Çeltik ile mektuplaştığını ve konuştuğunu anlatan Özek, şunları kaydetti: