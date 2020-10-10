İstanbul Ekonomi Araştırma'nın seçim anketi: 'CHP'ye oy veririm' diyenlerin oranı yüzde 17.4

İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 35’inin AK Parti, yüzde 17.4’inin CHP yanıtını verdiğini aktardı.

İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, ekim ayının ilk haftasında 1500 kişi ile gerçekleştirdikleri anketin sonuçlarını açıkladı. Selçuki, olası bir seçimde Cumhur İttifakı’nın yüzde 43’ün altında oy alacağını belirtirken, İYİ Parti’nin oylarında ciddi artış olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre Selçuki, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 35’inin AK Parti, yüzde 17.4’ü CHP, yüzde 13.7’sinin İYİ Parti, yüzde 9.9’unun HDP, yüzde 7.7’sinin de MHP yanıtını verdiğini söyledi. Selçuki, "İYİ Parti oy artışını öncelikle olarak AKP seçmeninden ve ikincil olarak da CHP seçmeninde sağlamış gözüküyor" dedi.

CHP’nin oy oranının yüzde 18’e indiğini anlatan Selçuki, "CHP’den giden oy, sessiz kalmaları ile alakalı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, doğru bir strateji ile ittifakı bir arada tutmaya ve mümkün olduğunca diyalog kanallarını geliştirerek, muhalefet ittifakını genişletmek istiyor. Ancak bu politikanın kendi popülaritesine ve partisinin oy oranına bir maliyeti var. Kılıçdaroğlu resmin tamamına bakarak bu maliyete pek takılmıyor gibi gözüküyor" dedi.

Selçuki, ekonomiyi düzeltebilecek liderler arasında ise Akşener’in yüzde 4.6’dan yüzde 8.6’ya çıktığını, Babacan’ın ise yüzde 2.3’ten 8.9’a yükseldiğini söyledi.